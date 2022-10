ZUCCA, COLDIRETTI: AL MERCATO COPERTO DI CAMPAGNA AMICA SCOPRIAMO INSIEME I MILLE VOLTI

Sabato 29 settembre al Mercato Coperto di Campagna Amica Arezzo (Via Mincio, 3), sarà possibile immergersi in una mattinata formativa e di divertimento per i più piccoli grazie a Coldiretti con Campagna Amica che prosegue con le feste a tema e da il via allo Zucca Day in onore di Halloween per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case. L’iniziativa prevede inoltre degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

Durante la mattinata di sabato si terrà un focus sulla biodiversità con Società Agricola Rampi, lezioni di intaglio, cookingshow e per i bambini i laboratori didattici creativi ed omaggi gustosi.

La mattinata proseguirà nel segno gusto con il cookingshow dedicato alla presentazione delle diverse varietà di zucca con i Cuochi Contadini che ancora una volta dunque, grazie alla propria esperienza e alla propria passione, mostreranno dal vivo come realizzare al meglio ricette che poi potranno essere degustate.

Sempre all’interno della cornice del Mercato Coperto, dalle ore 10:00 saranno protagonisti anche i più piccoli grazie al laboratorio didattico “Crea la tua zucca”, dove potranno decorare e creare le proprie zucche e portarle a casa per un ricordo esperienziale tutto a km zero! Maggiori informazioni sulla pagina Facebook di Coldiretti Arezzo o su www.arezzo.coldiretti.it.