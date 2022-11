By

Weekend di Fiera Antiquaria,

domenica d’ingresso gratuito alla Casa Museo Bruschi

e visita guidata alla mostra Spiccioli di carta.

Arezzo, 4 novembre 2022 – Domenica 6 novembre torna l’appuntamento con l’entrata gratuita alla Casa Museo Bruschi come in tutti i musei del Gruppo Intesa Sanpaolo, in linea con l’iniziativa del Ministero della Cultura.

Nel weekend della Fiera Antiquaria di novembre, tante sono le proposte per una visita speciale alla collezione creata dall’illuminato antiquario.

Sabato 5 novembre, per tutta la giornata, sarà disponibile il kit Carte da Museo per una divertente visita in famiglia alla scoperta degli oggetti più curiosi conservati nei tre piani della Casa Museo.

Alle ore 11.30 della domenica sarà organizzata una visita guidata alla mostra Spiccioli di carta. Rare testimonianze di una vicenda monetaria tra XIX e XX secolo, la prima in Italia dedicata a quel fenomeno economico sviluppatosi subito dopo l’Unità d’Italia che va sotto il nome di circolazione fiduciaria abusiva. La mostra espone una parte significativa della collezione di cartamoneta di proprietà di Intesa Sanpaolo conservata presso la Fondazione Ivan Bruschi, mai esposta prima e visibile fino al 27 novembre 2022.