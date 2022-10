Walter Veltroni a “Foiano Book Festival”

By

Dal 5 al 19 novembre 2022 arriva la terza edizione del Foiano Book Festival

Dalla musica al cinema, dallo sport alla storia un’immersione nella lettura che animerà la città di Foiano della Chiana per tre settimane.

“Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura”.

Pier Paolo Pasolini

Si svolgerà dal 5 al 19 novembre 2022 la terza edizione del Foiano Book Festival evento letterario e culturale organizzato dal Comune di Foiano della Chiana con il patrocinio della Regione Toscana e la partnership della Banca Popolare di Cortona. Incontri con autori, dibattiti, interviste, concerti, spettacoli, mostre; questi gli elementi alla base del Festival foianese incentrato su un protagonista principale: il Libro.

L’edizione 2022 vede tra gli ospiti il grande regista Pupi Avati, il fumettista Makkox, il musicista e produttore Mauro Pagani, Federica Cappelletti vedova del campione Paolo Rossi che in occasione dei 40anni della vittoria del Mundial di Spagna racconterà la sua storia, Walter Veltroni, e tanti autori come Miguel Gotor, Enrico Galiano, Teresa Ciabatti, Federica Bosco, Marco Buticchi, Chiara Tagliaferri, la premio strega giovani Rossana Campo.

La chiusura è affidata a Fede Poggiopollini storico chitarrista di Ligabue che si esibirà live con la sua band i “Crumars”.

Accanto ad autori di livello nazionale ci saranno scrittori emergenti spaziando dalla narrativa, alla saggistica, dall’impegno sociale, alla musica allo sport.

Iniziative collaterali del Festival la mostra fotografica-digitale “Pier Paolo Pasolini Pensieri Parole” dedicata al Poeta nel centenario della nascita a cura di Massimo Magurano e la mostra “Rigorosamente analogico” nell’ambito di Foiano Fotografia dedicata alla fotografia d’autore a cura del Fotoclub Furio del Furia.

Il Foiano Book Festival è organizzato dal Comune di Foiano della Chiana con il Patrocinio della Regione Toscana ed il sostegno della Banca Popolare di Cortona ed in collaborazione con le librerie Libri Parlanti di Castiglion del Lago, Libreria Nocentini di Cortona e la Cartolibreria La Piramide di Foiano della Chiana.

Cuore del festival saranno le spettacolari sale della Galleria Furio del Furia e della Carbonaia.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.

“La nostra città, dichiara Jacopo Franci Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Foiano della Chiana, si conferma come punto di riferimento degli amanti della lettura. E’ un binomio, quello cultura e territorio, sul quale puntiamo molto e per il quale la nostra città si sta dimostrando particolarmente adatta e recettiva.

In questi anni, infatti, Foiano ha dimostrato tutte le sue grandi potenzialità in campo di promozione e turismo.

Oggi con la terza edizione del Foiano Book Festival siamo in grado di dare ulteriore slancio e lo facciamo grazie ad un parterre di ospiti veramente eccezionale. Abbiamo lavorato a fondo con la direzione artistica di Anna Cherubini e con Andrea Vignini responsabile organizzativo degli eventi per proporre un cartellone in grado di soddisfare tutte le tipologie di lettori.”

Anna Cherubini è la direttrice artistica della rassegna: “Sono particolarmente contenta del programma di questa edizione. Credo che dal nostro cartellone ne esca un quadro interessante del panorama editoriale e letterario italiano. Abbiamo giocato molto sui temi di attualità cercando personalità che raccontino la complessità e la storia dell’Italia odierna. Il Foiano Book Festival ad oggi è, senza dubbio, una delle rassegne più complete ed importanti dell’intera Regione.”

Programma Foiano Book Festival 2022

Sabato 5 novembre

Ore 17.00 Marco Bonini

Ore 18.00 Mauro Pagani

Ore 21.00 Pupi Avati

Domenica 6 novembre

Ore 16.00 Don Marco Pozza

Ore 17.00 Antonio Fusco

Ore 18.00 Enrico Galiano

Venerdì 11 novembre

Ore 21.00 Federica Cappelletti

Sabato 12 novembre

Ore 16.00 Gaja Cenciarelli

Ore 17.00 Rossana Campo

Ore 18.00 Makkox

Ore 21.00 Ezio Abbate & Claudio Fava

Domenica 13 novembre

Ore 16.00 Chiara Tagliaferri

Ore 17.00 Federica Bosco

Ore 18.00 Teresa Ciabatti

Venerdì 18 novembre

Ore 17.00 Luca Fedeli, Zeno Amatucci e Alessio Bonini

Ore 18.00 Marco Buticchi

Ore 21.00 Walter Veltroni

Sabato 19 novembre

Ore 16.00 Daniele Pozzi & Federico Raponi

Ore 17.00 Anna Cherubini & Monica Mariani

Ore 18.00 Miguel Gotor

Ore 21.00 Fede Poggipollini and the Crumars in concerto