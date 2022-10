“Walking e Acqua Fitness”, una nuova esperienza tra camminata e piscina

Domenica 16 ottobre è in programma un’iniziativa promossa da Palazzetto del Nuoto e A Piede Libero

La mattinata si svilupperà con un’inedita formula tra sport, socializzazione, benessere e divertimento

AREZZO – Una camminata sulle colline intorno ad Arezzo seguita da una lezione in piscina di fitness in acqua. Domenica 16 ottobre è in programma la prima edizione di “Walking e Acqua Fitness” che, nata dalla collaborazione tra le società del Palazzetto del Nuoto di Arezzo e l’associazione A Piede Libero, andrà a proporre un’innovativa formula di sport, socializzazione, benessere e divertimento. L’evento prenderà il via alle 8.30 con il ritrovo dei partecipanti nel piazzale dell’impianto e si svolgerà per l’intera mattinata attraverso un programma strutturato con l’obiettivo di far vivere una duplice esperienza in terra e in piscina.

La prima attività è la camminata che partirà alle 9.00 e che si svilupperà su un percorso di cinque chilometri tra sentieri e strade bianche sulle colline che circondano il Palazzetto del Nuoto per vivere i colori e le atmosfere della natura in autunno, con il gruppo che sarà accompagnato da una guida ambientale escursionistica abilitata. Questo circuito ad anello terminerà alle 10.30 con il ritorno al punto di partenza e con la preparazione all’ingresso in piscina dove sarà proposto un allenamento di fitness in acqua della durata di cinquanta minuti che, a tempo di musica, sfrutterà l’effetto benefico dell’ambiente acquatico per scaricare i muscoli dopo la passeggiata e per provare tante discipline diversificate per l’intensità, l’altezza delle vasche, le parti del corpo stimolate, la tipologia degli esercizi e gli attrezzi utilizzati. Una parallela iniziativa in programma il 16 ottobre sarà l’Acqua Fitness Training che, dalle 11.30, fornirà la possibilità di vivere esclusivamente la lezione in piscina. Per informazioni e per iscrizioni è possibile recarsi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o contattare il 328/62.166.04. «“Walking e Acqua Fitness” – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – nasce come un evento ricreativo a carattere sportivo aperto a tutti, anche a chi è poco allenato, con l’obiettivo di andare a unire due ambienti diversi come quello terrestre e quello acquatico. Le competenze delle società del Palazzetto del Nuoto si uniscono alle competenze dell’associazione A Piede Libero che è ormai un riferimento per tanti camminatori: l’intenzione comune è di proporre un particolare scambio di esperienze nella stessa mattinata per stimolare gli appassionati di walking a provare un’attività in piscina e, viceversa, gli allievi di fitness in acqua a vivere una passeggiata tra le bellezze del territorio».