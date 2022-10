Vitiano proco prima di mezzanotte scontro frontale tra 3 veicoli. Muore una ragazza di 22 anni, 7 feriti

E’ accaduto in Loc. Vitiano lungo la SR71.

Scontro fronto-laterale tra tre auto. Intervenuti sul posto: Automedica Arezzo, Croce bianca di Monte San Savino Infermierizzata, ambulanza della Croce Rossa di Castiglion Fiorentino, ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, della Misericordia di Arezzo e ambulanza della Misericordia di Monte San Savino.

Ha perso la vita una ragazza di 22 anni che si trovava seduta nel sedile del passeggero, a fianco di un ragazzo ferito anche lui. La vittima era di Castiglion Fiorentino.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte: nella direzione di Arezzo, poco prima del bar nella frazione.

La macchina si è scontrata frontalmente con altre due auto che provenivano dalla direzione opposta. Pochi secondi, nei quali tenti di tutto per evitare l’impatto: dai primi rilievi sono emersi i segni di frenata sull’asfalto, purtroppo inutili.

La ragazza è apparsa subito quella che aveva avuto le conseguenze più gravi. Ma è stato tutto inutile.

Il traffico è stato bloccato a lungo nelle due direzioni, durante i soccorsi e poi per la rimozione dei mezzi. I giovani sembra fossero diretti in città o in una discoteca per trascorrere qualche ora di divertimento.

Presenti anche i Vigili del fuoco di Arezzo e la Polizia Municipale di Arezzo. Otto le persone coinvolte. – 3 ricoverati in codice giallo all’Ospedale della Fratta. Due uomini (23 e 22 anni) ed una donna ( 22 anni) – 3 ricoverati all’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Due uomini ( 32 e 37 anni) ed una donna (32 anni) – 1 ricoverato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso. Uomo di 23 anni. – 1 donna di 22 anni. Nonostante gli interventi di rianimazione dei sanitari è deceduta sul posto