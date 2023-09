“Viaggio dai Mille a oggi” alla BiblioCoop di Arezzo

Mercoledì 27 settembre la presentazione del nuovo libro di Antonio Comerci. L’ex direttore dell’Informatore Coop racconta il suo sconfinato amore per la lettura attraverso le storie e i personaggi incontrati nei volumi letti negli ultimi anni.

AREZZO – Mercoledì 27 settembre 2023, alle ore 17.45, la BiblioCoop di via Vittorio Veneto 137, ad Arezzo, ospita la presentazione di “Viaggio dai Mille a oggi. Libri, storie e personaggi” (Mauro Pagliai Editore) di Antonio Comerci.

L’iniziativa promossa da Unicoop.fi sezione Soci Arezzo, in collaborazione con Biblioteca Città di Arezzo, è inserita nel calendario di “Pomeriggi in BiblioCoop”, incontri dedicati all’editoria toscana.

Il volume sarà presentato dal giornalista culturale Marco Botti, che dialogherà con l’autore sui contenuti del libro. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

IL LIBRO

I libri ci accompagnano ovunque, di giorno o di notte. Ricordiamo per sempre le storie più belle, ci rispecchiamo nei personaggi più suggestivi. Ha quindi senso scrivere un volume sui libri che abbiamo letto? Lo scopriremo grazie ad Antonio Comerci, prendendo spunto dalle sue letture preferite, con cui il giornalista bibliofilo ci trasmette ricordi, pensieri e aneddoti che spesso ci troveremo, inaspettatamente o meno, a condividere.

Da “I Mille” di Giuseppe Bandi, pubblicato a puntate dal 1886 e poi raccolto in un volume postumo nel 1902, fino al recente “La libreria sulla collina” di Alba Donati del 2022, Comerci utilizza oltre quaranta titoli per raccontare il suo amore per la parola scritta.

“L’autore ci informa, ci istruisce, talvolta, soltanto ci ingolosisce, invitandoci a entrare nelle sue passioni – scrive Carlo Sorrentino, presidente della Scuola di scienze politiche Cesare Alfieri di Firenze. – Lo fa con una scrittura chiara, piana, colloquiale, oserei dire gentile”.

“Viaggio dai Mille a oggi”, come ci tiene a specificare Comerci, non è un saggio, ma il racconto di storie e personaggi che ha incontrato come lettore. Una descrizione di ciò che gli hanno dato i libri che ha letto negli ultimi anni, da trasmettere agli altri come informazioni, sensazioni e approfondimenti sul tema.

L’AUTORE

Calabrese d’origine, toscano d’adozione, Antonio Comerci è stato per anni responsabile della comunicazione di Unicoop Firenze e dal 1981 direttore dell’Informatore Coop. Nel 2004 ha scritto “Alle origini dell’oggi”, una cronaca della cooperazione di consumo in Toscana dal 1960, aggiornata e rivista nel 2018. Nel 2007 ha pubblicato con Mauro Pagliai Editore il saggio “S-Comunicati. Viaggio fra i mezzi e i messaggi della società che comunica”. Nel 2013 è uscito per Unicoop Firenze “Quelli che informano”, il libro che racconta i 50 anni dell’Informatore. Edito sempre da Mauro Pagliai nel 2019, “Per strade meno battute” è il commovente racconto della vita di Gabriella, sua moglie. In pensione dal 2018, Antonio Comerci oggi si dedica alla pubblicazione di libri di narrativa e saggi. Dal 2020 cura anche la rubrica di segnalazioni librarie sul trimestrale Quaderni del Circolo Rosselli.