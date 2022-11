Valdichiana, Ambitour riparte con una tappa tutta dedicata agli operatori turistici

Riparte il progetto per la promozione turistica di ambito: «AmbiTour» si rivolge agli operatori turistici locali. Venerdì 11 novembre è in programma la tappa in Valdichiana Aretina, l’iniziativa gratuita organizzata da Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica è utile per creare occasioni di conoscenza del territorio e dei colleghi. L’Amministrazione comunale di Cortona, capofila dell’ambito composto dai sette comuni della vallata, invita gli operatori turistici ad iscriversi e a partecipare. È possibile farlo fino al 6 di novembre telefonicamente al numero +39 388 756 9545 oppure a questo indirizzo web https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ambitour-operatori-valdichiana-aretina-443993314957

Il programma della giornata di venerdì 11 novembre inizia alle ore 9 all’Hotel Ristornate Farneta di Cortona per gli accreditamenti. Qui si apriranno i lavori e a seguire si terrà la visita guidata all’Abbazia di Farneta. Successivamente partirà il tour in bus per la visita ai centri storici di alcune località della Valdichiana quali Civitella, Monte San Savino (dove si terrà il pranzo), Marciano della Chiana, Tempio di Santo Stefano a Pozzo, Foiano della Chiana e ritorno a Farneta previsto alle ore 17,15.

«Ambitour» è un progetto dedicato agli operatori del territorio sul modello della creazione di «press-tour» o «educational» per i giornalisti, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, con il coordinamento di Anci Toscana. Tutti i 28 ambiti della regione creano itinerari per far conoscere il proprio territorio di riferimento ad un gruppo di operatori selezionato, in collaborazione con le associazioni di categoria. L’obiettivo è quello di creare occasioni di conoscenza e relazioni tra colleghi; creare occasioni di conoscenza del territorio dell’Ambito, le attrazioni, i luoghi inediti attraverso, quelli di riferimento dei prodotti turistici di “punta”; creare occasioni di conoscenza delle attività dell’Ambito, di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana e contribuire a rafforzare dall’interno la «Destinazione Toscana».

«Questa volta – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Cortona, Francesco Attesti, il tour toccherà luoghi meno frequentati del nostro ambito turistico, ciò per far conoscere tesori nascosti e favore il turismo lento».