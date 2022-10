Uomo morto sui binari a Castiglion Fiorentino

Dramma nella notte a Castiglion Fiorentino. il cadavere di un uomo, Guido Menci di 44 anni, residente nel comune della Valdichiana e’ stato rinvenuto sui binari della linea ferroviaria.

L’uomo sarebbe stato investito dal treno, da accertare quale sia il convoglio coinvolto.

La linea ferroviaria è rimasta bloccata per un paio d’ore dopo il ritrovamento del cadavere. Poi la circolazione è stata sbloccata intorno alle 21 a un binario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria.

Le condoglianze del sindaco Mario Agnelli:

“Le brutte notizie non vengono mai da sole e in questo nerissimo fine settimana debbo rivolgere ancora le mie condoglianze alla famiglia Menci per il 44 enne Guido che nella giornata di ieri in circostanze tragiche, ha perso la vita.