Un’estemporanea per “Svelare le bellezze di Lucignano”

Nel fine settimana artisti al lavoro in “Uno dei borghi più d’Italia” per la terza edizione dell’estemporanea di pittura

Un concorso che coinvolgerà pittori provenienti da ogni parte d’Italia: sabato 8 e domenica 9 ottobre si svolgerà a Lucignano la terza edizione dell’estemporanea di pittura, organizzata dalla locale Pro Loco e patrocinata dal Comune.

L’obiettivo è preciso: svelare le bellezze di Lucignano attraverso opere pittoriche realizzate da tanti artisti che da sabato mattina animeranno le strade, i vicoli e le piazze del borgo della Valdichiana. Sarà una meraviglia, per tanti visitatori e turisti, vedere all’opera tanti “maestri del pennello” e soprattutto scoprire, dal primo pomeriggio di domenica, personalissime interpretazioni su tela delle bellezze di “Uno dei borghi più belli d’Italia”. Ciascuno sceglierà il suo angolo evocativo, la prospettiva migliore per realizzare originali “capolavori” che poi verranno giudicati da una qualificata giuria. Lo scopo del concorso è quello di promuovere e valorizzare la bellezza paesaggistica, i monumenti storici, gli angoli e le peculiarità di Lucignano.

Gli artisti dovranno osservare una stretta aderenza a tale tema, ispirandosi in loco alle sue componenti più significative. La proclamazione dei vincitori e la premiazione delle opere si terrà domenica 9 ottobre 2022 alle ore 18.30 presso la sede del Teatro Rosini.

Particolarmente interessanti i premi: si parte dalle 1.300 euro per il primo classificato, 1.000 per il secondo e a scendere per gli altri indicati dalla Giuria. Come previsto dal regolamento dell’estemporanea lucignanese, le opere assegnatarie del premio, rimarranno di proprietà degli enti, ditte o privati che hanno offerto i relativi premi. L’artista che riceverà il premio sarà tenuto a lasciare l’opera, anche se la quotazione da lui stabilita è superiori al premio che gli verrà assegnato.