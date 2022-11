Una straordinaria serata al Circolo Aurora con degustazione etrusca

Una straordinaria serata al Circolo Aurora.

Sabato 5 novembre 2022

ore 19.00 Inaugurazione della Mostra di Arte Concettuale

SI VIS PACEM PARA PACEM di EGIDIO FORASASSI a seguire Degustazione Etrusca

ore 21.30 CONCERTO PER L’ANIMA – THE VOICES IN THE WIND

Presenta Francesco Maria Rossi

L’autore delle opere esposte, Egidio Forasassi, nasce nel secolo scorso e dopo gli studi da geometra che contribuiscono a dargli il senso delle proporzioni, si dedica per oltre un decennio alla professione di copywriter. Le sue opere possono definirsi “sintetiche postconcettuali”, esprimono intuizioni e visioni del mondo e dell’umanità, segnate da una sottile e disarmante ironia sempre attuale. La mostra resterà esposta al Circolo Aurora fino al 27 novembre.

Da un’idea di Paolo Basco nasce il tentativo di contaminare e fondere in un unico evento musica e meditazione, per aprire un dialogo con noi stessi, con il nostro Sé, sul filo delle emozioni e della riflessione sulla essenza dell’Uomo e sul bisogno di comunicare ad un livello superiore il nostro senso dell’Essere, dell’esistere ed evolvere, per risvegliare la nostra coscienza e superare l’oscurantismo e la solitudine dei nostri tempi.

Un percorso di speranza veicolato sulle note dei canti devotional di una musica semplice, genuina, dal sound leggero che ci eleva ad un livello di consapevolezza superiore, per risvegliare in noi il nostro Essere più autentico.

La musica, in passato era ritenuta la voce degli stessi dei e fonte creatrice, come affermava Sant’Agostino il quale vedeva nei suoni il riflesso di un’armonia primordiale dell’Anima, mentre oggi altri interessi di natura economica dominano, per cui artisti e poeti, non sono ritenuti indispensabili per il progresso di questa società impostata sul profitto e sui consumi.

Artisti e poeti sono invece indispensabili per arricchire l’Anima dell’uomo, diventata ormai arida. sterile ed egoista.

La musica, come maestra gentile, può aiutare l’uomo affinché non si perda del tutto dietro ai suoi fantasmi e ritrovi la sua armonia con tutti gli esseri di questo mondo.

La musica, quindi può essere la medicina per le nostre anime sofferenti.

“Un Concerto per l’Anima” proposto ed interpretato dalla band The Voices in the Wind, esprime il binomio perfetto tra musica e meditazione per scoprire la nostra personale “Via del Risveglio Spirituale ed Umano.

“Un Concerto per l’Anima” la Via della Musica, la Via del risveglio Spirituale” è l’ultimo libro di Paolo Basco- Booksprint edizioni 2021

The Voices in the Wind:

Mariagrazia Donati- Pianoforte e vocalist

Benedetta Meschini Percussioni e vocalist

Paolo Basco chitarra e vocalist

Fabrizio Migliorini Percussioni e Vocalist

L’ingresso è libero con tessera Arci