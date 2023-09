Una delegazione Fiaso a Lisbona per condividere le best practice sulla Value-based healthcare

Presente anche il Direttore della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso

Una delegazione Fiaso, la federazione italiana delle aziende ospedaliere, si è recata nei giorni scorsi in missione in Portogallo, a Lisbona, per conoscere e scambiare le migliori esperienze internazionali sulla Value-based Healthcare.

“Si è trattato di un’esperienza molto importante per noi, dichiara Antonio d’Urso, vice presidente Fiaso e direttore Generale della Asl Toscana sud est.

La Value-based Healthcare, l’assistenza sanitaria basata sul valore, è un modello di ristrutturazione dei sistemi sanitari che mette al centro la prospettiva dei pazienti.

Oggi dobbiamo pensare ad un’accoglienza totale ed una umanizzazione delle cure. La relazione tra operatori e degenti diventa uno scambio reciproco basato su rispetto e coinvolgimento. La prestazione medica è una parte del valore dell’offerta sanitaria e non può prescindere dalla qualità dell’esperienza del paziente. A Lisbona ho anche avuto modo di raccontare anche il percorso che in questa direzione stiamo facendo nella nostra azienda e di conoscere esperienze molto significative delle quali faremo tesoro.”

Tre gli incontri avuti dalla delegazione Fiaso a Lisbona, uno all’l’Hospital Da Luz (ospedale privato interamente basato sul metodo value), uno al Laboratorio di ricerca sul value Voh.Colab ed uno all’Ambasciata d’Italia.

“Le visite istituzionali a Lisbona – dichiara Giovanni Migliore, Presidente di Fiaso – hanno favorito la condivisione di esperienze e competenze sulla metodologia del value, che ci impegniamo ancor di più a rilanciare in Italia, a partire dalle Aziende associate alla Federazione. La prospettiva di sviluppo della cultura del value prevede un efficientamento dei costi, la misurazione dei risultati e un coinvolgimento sempre maggiore dei cittadini. Il frutto del confronto e delle riflessioni maturate in questi giorni sfocerà in una sessione specifica sul value nell’ambito della Convention Fiaso, che si terrà a Roma dall’8 al 10 novembre”.