Un nuovo centro di servizi a Ponte alla Chiassa

Il progetto sarà presentato alle 21.00 di venerdì 14 ottobre in un’assemblea pubblica al Cas di Giovi

Questo punto di ascolto sarà rivolto ai residenti di Ponte alla Chiassa, di Giovi e delle località limitrofe

AREZZO – Un nuovo centro di servizi a Ponte alla Chiassa. Il progetto unisce associazione “Pietro Nenni”, Acli di Arezzo e Legambiente Arezzo che, unendo competenze e risorse, andranno a costituire un punto di ascolto rivolto ai residenti della stessa Ponte alla Chiassa, di Giovi e delle altre località limitrofe in cui sarà fornita una vasta gamma di prestazioni fiscali, previdenziali, sociali e, in generale, assistenziali. La comune intenzione è infatti di dar vita a una rete di servizi fruibili direttamente in queste frazioni e, di conseguenza, sempre più vicini ai bisogni dei cittadini, con una particolare prossimità rivolta soprattutto alle situazioni di solitudine e di difficoltà vissute dalla popolazione più anziana.

Il centro di servizi sarà ospitato nei locali dell’associazione “Pietro Nenni” di Ponte alla Chiassa e sarà presentato alle 21.00 di venerdì 14 ottobre nel corso di un’assemblea pubblica nei locali del Centro di Aggregazione Sociale di Giovi che andrà a proporre un’occasione di confronto utile per approfondire i bisogni e le specificità del territorio. Questo appuntamento sarà presieduto da Alessandro Caporali (presidente della “Pietro Nenni”) e farà affidamento sugli interventi del presidente delle Acli Luigi Scatizzi e degli operatori di Caf Acli, Patronato Acli e Federazione Anziani e Pensionati delle Acli, poi la parola passerà a Ilaria Violin di Legambiente Arezzo e alla consulente psicologica Monica Tinti. I vari interventi previsti permetteranno di approfondire la vasta gamma di servizi che potranno essere proposti da questo centro, facendo affidamento sulla collaborazione tra più professionisti e più associazioni. La serata terminerà infine con una fase di dibattito che permetterà ai presenti di rivolgere domande e, soprattutto, che rappresenterà un’occasione per far emergere bisogni e specificità del territorio con l’obiettivo di arrivare a fornire prestazioni di assistenza e di supporto realmente rispondenti alle esigenze degli abitanti delle frazioni.