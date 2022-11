Un novembre di scoperta delle discipline acquatiche al Palazzetto del Nuoto

Il nuovo mese sarà scandito da un corso gratuito di fitness in acqua in programma fino al 25 novembre

Dal 5 al 19 novembre sono in programma tre lezioni di nuoto neonatale rivolte alla fascia d’età 0-4 anni

AREZZO – Un mese alla scoperta delle discipline acquatiche al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Il novembre dell’impianto cittadino sarà scandito da una serie di lezioni gratuite di fitness in acqua e di nuoto neonatale che permetteranno ad allievi di ogni età di provare varie attività, di vivere allenamenti di gruppo e di acquisire sicurezza nelle acque. Queste iniziative, inserite all’interno della rassegna “Autunno in piscina”, coinvolgeranno i tecnici della Chimera Nuoto e delle altre società impegnate al Palazzetto del Nuoto che contribuiranno a un percorso di promozione che anticipa l’avvio dei veri e propri corsi fissato da lunedì 28 novembre.

Fino a venerdì 25 novembre, con orario alle 19.45, sono in calendario un totale di otto lezioni di fitness in acqua in cui mettersi alla prova tra due diverse specialità: l’Acqua Circuit strutturata tra un circuito di più postazioni dove vengono alternate ginnastica a corpo libero e grandi attrezzi come idrobike e tappeti elastici, e l’AcquAlta sviluppata tra esercizi in galleggiamento con l’aiuto delle cinture e di altri piccoli attrezzi. Ogni serata proporrà un allenamento intensivo della durata di quarantacinque minuti che, al tempo di musica, varierà per l’intensità, l’altezza delle vasche, le parti del corpo stimolate, la tipologia degli esercizi e gli attrezzi utilizzati, con un’attività non traumatica che permette di rinforzare il sistema muscolare, migliorare la variabilità cardiaca, stimolare il ritmo respiratorio e la circolazione sanguigna.

Tre giornate del nuovo mese saranno dedicate anche ai più piccoli tra zero e quattro anni. Sabato 5 novembre, 12 novembre e 19 novembre sono in programma lezioni di nuoto neonatale in cui genitori e figli potranno scendere in piscina insieme e conoscere una metodologia didattica e pedagogica ormai rodata che permette di familiarizzare con l’ambiente acquatico fin dai primi mesi di vita. L’iniziativa è prevista in orario mattutino con appuntamento dalle 9.45 alle 11.15 per bambini fino a ventiquattro mesi e dalle 11.15 alle 12.45 per bambini tra due e quattro anni, con un allenamento della durata di circa mezz’ora strutturato secondo i principi del Metodo Giletto, unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento del nuoto baby capace di portare benefici certificati alla crescita del bambino. Per iscrizioni o prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o inviare una mail a receptioncentrosportchimera@gmail.com.