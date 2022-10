Un “cittadino incazzato” scrive ad InformArezzo: “troppi spacciatori e pochi controlli”

Pubblichiamo la denuncia di un “cittadino incazzato” in riferimento al blitz compiuto dai carabinieri della forestale qualche giorno fa in Valdichiana.

“Si fanno pure belli, di questi tempi vanno solo a disturbare la gente onesta che lavora. Sotto casa mia ci sono fissi spacciatori e quando li chiamo i carabinieri dicono che non hanno risorse per controllare ovunque, che manderanno qualcuno ma nessuno arriva. Gli spacciatori non hanno un cartello ne’ una partita iva, li portate fuori dai coglioni o vi stanno solo pagando il pizzo per restare lì?”

Un Cittadino Incazzato