Un bronzo tricolore per Lorenza De Silva ai Campionati Italiani Cadetti

La ragazza dell’Alga Atletica Arezzo ha gareggiato con la rappresentativa toscana nella staffetta 4×100

Federico Rubechini e Antonio De Rosa si sono misurati nella finale dei Campionati di Società Under23

AREZZO – Un bronzo tricolore per Lorenza De Silva ai Campionati Italiani Cadetti per Rappresentative Regionali. La giovane atleta dell’Alga Atletica Arezzo, nata nel 2007 è scesa in pista nella veneta Caorle e ha indossato la maglia della Toscana nella staffetta 4×100, raggiungendo il terzo posto alle spalle delle sole Lombardia e Emilia Romagna. De Silva, alla sua prima esperienza nella manifestazione nazionale, ha contribuito a fissare il cronometro a 48.98 secondi che rappresenta il nuovo record toscano nella disciplina.

Un ulteriore appuntamento di livello nazionale ha interessato altri due ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo, Federico Rubechini e Antonio De Rosa, che sono stati chiamati dall’Atletica Firenze Marathon per mettersi alla prova nella Finale Italiana dei Campionati di Società Under23 su Pista. Entrambi nati nel 2004, il primo ha raggiunto il quinto posto nel salto in alto con 1.95 metri e il secondo si è piazzato undicesimo nel lancio del martello con 22.68 metri: questi piazzamenti hanno concorso al settimo posto della società fiorentina nella classifica generale. Quattro atleti, invece, si sono misurati a livello individuale a Campi Bisenzio nella finale regionale dei Campionati Toscani di Società della categoria Ragazzi 2009-2010 dove a emergere è stato soprattutto Duccio Sandroni che ha chiuso al quarto posto i 1000 metri con 3:10.5 minuti. Alla prova erano presenti anche Gemma Fabbriciani (quinta nel salto in lungo con 4.16 metri), Filippo Misuri (quinto nel salto in alto con 1.40 metri e sesto nel salto in lungo con 4.73 metri) e Francesco Tortorelli (ottavo nel salto in alto con 1.37 metri e dodicesimo nel salto in lungo con 4.51 metri).

Il fine settimana è stato arricchito dall’organizzazione della quinta tappa del circuito provinciale Esordiadi che, allo stadio “Tenti” di Arezzo, ha visto confrontarsi decine di bambini e di bambine nati tra il 2011 e il 2016 che si sono messi alla prova in una combinazione di discipline tra corsa, salti e lanci. Nelle classifiche generali delle diverse categorie, l’Alga Atletica Arezzo ha centrato due primi posti negli Esordienti B con Valerio Fiumicelli e negli Esordienti C con Isabel Duranti, due secondi posto negli Esordienti A con Francesco Narducci e negli Esordienti C con Riccardo Zei, e tre terzi posti negli Esordienti A con Sara Arniani, negli Esordienti B con Gabriele Serafini e negli Esordienti C con Piero Stanganini. Questa manifestazione è stata anticipata da una prova di contorno rivolta ai più piccoli dei Pulcini che si sono misurati in vari esercizi a circuito che hanno permesso anche ad alcuni giovanissimi atleti nati nel 2019 di vivere le emozioni delle primissime gare e di essere premiati con una medaglia.