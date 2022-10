Tutto pronto per la terza edizione di “Uno, Nessuno e 100 mila”, l’iniziativa culturale che trasforma le piazze in biblioteche a cielo aperto.

Sabato 15 ottobre a partire dalle ore 10.

Uno, nessuno, centomila…ritornano le piazze del sapere con i loro 10 mila libri. La terza edizione della manifestazione che ha come protagonista il libro è prevista per sabato 15 ottobre e vede, come lo scorso anno, il coinvolgimento di tutto il centro storico. Quattro, infatti, le piazze che ospiteranno le varie iniziative come la vendita dei libri (piazza del Collegio, piazza dello Stillo, piazza del Municipio, piazzale del Cassero); mentre gli incontri con gli scrittori e i giornalisti si terranno presso il Loggiato Vasariano; piazza del Collegio è invece dedicata ai laboratori didattici per i bambini. L’edizione 2022 riconfermata la partecipazione attiva di una serie di partner come l’I.I.S. “G da Castiglione”, la Pro Loco, la cooperativa “Tanaquilla”, le associazioni “Unitre” e il “Gruppo Archeologico Valdichiana”. Ogni piazza avrà un tema in base al genere dei libri ospitati: in piazza del Collegio la narrativa per ragazzi, in piazza dello Stillo saggistica, in piazza del Municipio narrativa italiana ed estera e quest’anno la vendita si svolgerà anche nel piazzale del Cassero, dove saranno di scena i libri di storica locale e la vendita dei libri Edizioni Pav. Novità dell’edizione 2022 saranno due sessioni del concorso letterario “Santucce Storm Festival”, ore 15.30 piazza dello Stillo e ore 16.30 presso piazza del Comune, che vede, tra gli altri, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno presentare la sua ultima fatica dal titolo “Doppia zona rossa”. Alle 16.30, inoltre, si terrà la presentazione del concorso letterario “Toscana in giallo”, a cura di Circolo Culturale Toscana in Giallo presso il Loggiato vasariano. “Il progetto prende il nome dal romanzo di Luigi Pirandello: Uno perché un libro costerà un euro, nessuno perché nessuno è escluso da questa iniziativa e può donare/comprare un libro, centomila è il numero dei libri da raccogliere e ridistribuire. Ringrazio chi a vario titolo ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione che è nata dall’esigenza di ‘ridare’ nuova vita a dei libri che dovevano essere scartati. Oggi quest’idea è stata mutuata anche dall’associazione cortonese che in questi giorni ha organizzato il festival della scienza e che ha raccolto ben 2500 libri. Assistere a questa trasmissione di idee è per noi indice di grande soddisfazione” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.

UNO, NESSUNO, CENTOMILA-2022

Programma:

10-20: mercato libri

A cura di UNITRE, PROLOCO, TANAQUILLA, GAV

Piazza dello Stillo (Tanaquilla); Piazza del Comune (narrativa italiana e straniera-Unitre,), Piazza del Collegio (narrativa ragazzi-Proloco), Piazzale del Cassero (storia locale e vendita dei libri Edizioni PAV-Gruppo Archeologico Valdichiana).

10.30-12.30: “Chi ha paura della fantasia?” , laboratorio didattico a cura di Massimo Vitali. Piazza del Collegio.

10-11: “L’abisso non ci separa” . Incontro con lo scrittore e giornalista Nicola Maranesi, modera il Prof. Alberto Mariotti; in collaborazione con Istituto di Istruzione Superiore “G. da Castiglione” e” Istituto Comprensivo Città di Castiglion Fiorentino”. Loggiato vasariano.

11,15-12,15: “ Novacene. L’età dell’iperintelligenza”

Presentazione a cura del Prof. Mauro Caneschi, introduce Prof. Ivo Biagianti; in collaborazione con Istituto di Istruzione Superiore “G. da Castiglione”. Loggiato vasariano.

15.30: Santucce Storm festival. Piazza dello Stillo

Nicola Alemanno – Doppia zona rossa

Alvaro Fiorucci – L’uomo nero, la scomparsa di Sonia Marra

Francesca Muzzi – La vanga in campo

Erika Citeriori – Imprevisti della vita

16:00 : “Aura Miller e il segreto di Drema” , incontro con l’autrice V.F Lyndon e laboratorio per bambini “Combatto gli incubi con Aura Miller”; a cura di Federica Marri. Piazza del Collegio.

16.30: presentazione concorso letterario “Toscana in giallo” , a cura di Circolo Culturale Toscana in Giallo. Loggiato vasariano.

17.30: Santucce Storm festival . Piazza del Comune.

Manuela Violi – La primavera torna sempre con le viole

Paolo Ciampi – Il babbo era un ladro

Luca Fedeli – Nato tre volte

Antongiulio Banelli (fuori concorso) – “In memoria dei morti di Castiglion Fiorentino nella guerra italiana del 1915-1918”