23^ MARATONINA CITTA’ DI AREZZO

Un quasi festival di atleti africani la Maratonina Città di Arezzo di domenica 30 Ottobre

Tutto pronto per la 23^ edizione della Maratonina Città di Arezzo Internazionale e Campionato Italiano Medici per il “Trofeo Tommaso Amato” in programma domenica mattina 30 Ottobre con partenza alle ore 9,30 da via Crispi e arrivo sempre su viale Roma, oltre 1.200 atleti al via di questa edizione che avrà il sostegno del tempo.

Sotto l’aspetto tecnico super favoriti gli atleti africani, quasi nulla la presenza di atleti e atlete italiani nonostante un montepremi a bonus che premia i concorrenti in base al tempo ottenuto,

La pattuglia dei Top Runner in pratica (visibile nel fondo articolo con relativi numeri di pettorale) è quasi totalmente formata da atleti e atlete africani, unica eccezione in campo maschile Stefano Massimi del Cus Camerino e Thomas Sorci della Winner Foligno , in campo femminile Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia e Valentina Mattesini della U.P.Policiano.

La pattuglia africana sia maschile che femminile è di assoluto valore osservando i loro primati personali e sicuramente c’è da aspettarsi due gare di assoluto livello, tra gli uomini ben cinque atleti sotto il limite dell’ora e un minuto, altri tre sotto l’ora e due minuti, due sotto l’ora e tre minuti. Difficile trovare un favorito anche se i keniani Njeru, Wambua, Nyakundi, Tiongik e Kalale sono sicuramente in grado anche di migliorare il record della corsa maschile di 1.01.10 di Joel Mwangi stabilito nel 2019. Forse meno facile da migliorare il record femminile di 1.08.44 della Moseti sempre nel 2019 che sarà in gara forte del suo 1.07.22 ottenuto quest’anno a Madrid, la detentrice del record di Arezzo troverà però valide avversarie in Veronicah Maina (1.09.17), Lucy Muli (1.09.28), poi altre tre atlete con personali sotto l’ora e undici minuti, da seguire la britannica Verity Ockenden alla sua terza esperienza sulla distanza, lo scorso anno senza un particolare allenamento e specifica preparazione chiuse la gara di Arezzo in 1.12.26, ma sempre da tenere in considerazione anche atlete e atleti che potrebbero essere la sorpresa della gara, molto dipende dallo stato di forma e anche in parte del meteo, il caldo che persiste potrebbe essere un avversario in più per tutti i concorrenti Master compresi. L’evento aretino comprende oltre alla Maratonina di km 21,097 una gara competitiva di km 10,500 e sempre sulla stessa distanza la non competitiva, per i meno preparati anche una 3 km per il ” CUORE IN CORSA” Trofeo Paolo Veraldi iniziative di solidarietà per reperire fondi per le scuole.

Nella giornata di Sabato oltre alla consegna dei pettorali, in piazza S. Iacopo nel villaggio Sport & Salute seguiranno convegni su ambiente, energia e salute , mentre nel pomeriggio gare di velocità per i bambini dai 6 agli 11 anni in corso Italia ed esibizioni della Ginnastica Francesco Petrarca.

ELENCO TOP RUNNER MASCHILE

1 TIONGIK PAUL KEN 1.00.01.00 1.00.01.00

2 NJERU PETER MWANIKI KEN 1.00.29.00 1.00.29.00

3 NYAKUNDI DICKSON SIMBA KEN 1.00.39.00 1.00.39.00

4 WAMBUA BERNARD MUSAU KEN 1.00.41.00 1.00.41.00

5 KALALE ISHMAEL CHELANGA KEN 1.00.47.00 —

6 MKUNGO PANUEL KEN 1.01.39.00 1.02.11.00

7 MAIYO RODGERS KEN 1.01.56.00 1.03.58.00

8 KISORIO HOSEA KIMELI KEN 1.01.59.00 1.03.04.00

9 KIPTOO FREDRICK KIPKOSGEI KEN 1.02.13.00 —

10 WANYOIKE PETER NDUNG’U KEN 1.02.28.00 1.02.28.00

11 NDIKUMANA CELESTIN BDI 1.02.49.00 1.02.49.00

12 ANDRESSON HLYNUR ISL 1.03.05.00 1.03.05.00

13 HAKIZIMANA JOHN RWA 1.03.17.00 1.03.17.00

14 BOUFARS HICHAM MAR 1.03.26.00 1.05.11.00

15 BUKURU LEONCE BDI 1.04.01.00 1.04.01.00

16 LAKRITI AZIZ MAR 1.04.24.00 —

17 LOITANYANG SIMON KIBET KEN 1.04.26.00 1.04.26.00

18 MASSIMI STEFANO ITA 1.04.32.00 1.04.59.00

19 NIYOMUKIZA JEAN MARIE VIANNEY BDI 1.03.45.00 1.04.24.00

20 JBARI KHALID ITA 1.06.41.00 1.06.41.00

21 AICH YOUSSEF MAR 1.06.41.00 —

22 NJIRU BONFACE FUNDI KEN ESORDIO

23 BUKURU JANE MARIE BDI ESORDIO

24 BIZOZA SIMON KIBET BDI ESORDIO

25 GLYVA YEVGEIY UKR ESORDIO

ELENCO TOP RUNNER FEMMINILE

Pet.Cognome Nome 2ー Cogn. NAZ PRI. PERS. PRI.STAG.

30 MOSETI WINFRIDAH MORAA KEN 1.07.22.00 1.07.22.00

31 MAINA VERONICAH NJERI KEN 1.09.17.00 —-

32 MULI LUCY MAWIA KEN 1.09.28.00 1.09.28.00

33 TEGEGN ADDISALEM BELAY ETH 1.10.13.00 1.10.13.00

34 MUKANDANGA CLEMENTINE RWA 1.10.25.00 1.10.25.00

35 LELEI LILIAN JEPKEMBOI KEN 1.10.40.00 1.10.40.00

36 JEROTICH LENAH KEN 1.11.23.00 1.13.45.00

37 OMOSA TERESIAH KWAMBOKA KEN 1.11.25.00 1.11.25.00

38 NAHIMANA CAVALINE BDI 1.12.00.00 1.13.56.00

39 WOLKEBA ASMERAWORK BEKELE ETH 1.12.10.00 1.12.10.00

40 OCKENDEN VERITY GBR 1.12.26.00 —-–

41 JEPTANUI JACKLINE KEN ESORDIO —–

42 TAMBURI SILVIA ITA 1.16.47.00 1.17.45.00