Tutti possono smettere di fumare

Aperte le iscrizioni per il nuovo corso antifumo ad Arezzo

Smettere di fumare non è facile ma è possibile.

L’Asl Toscana sud est, tramite il servizio SerD attiva su Arezzo un nuovo corso per smettere di fumare che partirà lunedì 7 novembre (termine mercoledì 21 dicembre).

Il programma prevede come di consueto 7 incontri (5 di lunedì, uno di martedì ed uno di mercoledì pomeriggio) che si svolgeranno presso la sede del SerD di Arezzo sita in Via Fonte Veneziana,17 con orario 17,30/18,30.

Dalle statistiche basate sui dati dei corsi fino ad oggi effettuati ad Arezzo, negli anni sono stati oltre 70, emerge che i partecipanti hanno una probabilità molto alta di smettere di fumare; tra chi lo porta a termine, smette di fumare circa il 60% e dopo 1 anno più del 30% non ha rifumato.

E’ attiva stabilmente una collaborazione con l’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale di Arezzo e con il Consultorio Familiare per i casi difficili e per gli interventi di sensibilizzazione.

Prima dell’inizio del corso è previsto un colloquio preliminare conoscitivo con la dott.ssa Eleonora La Ferla, che condurrà il gruppo, a cui ne seguirà uno con il medico referente del tabagismo Dott. Daniele Pieralli per una valutazione medica generale e l’eventuale prescrizione farmacologica come sostegno al percorso.

Chi fosse interessato può contattare la dott.ssa Le Ferla ai tel. 0575/255935-43 oppure all’indirizzo eleonora.laferla@uslsudest.toscana.it