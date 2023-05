Treno svia, De Robertis (PD): “Deragliamento del treno a Firenze: aumentare l’attenzione sul nodo ferroviario fiorentino

Il Ministro delle Infrastrutture sia più presente sul tema” Preoccupa l’ennesimo incidente ferroviario nel nodo di Firenze. Tre eventi nell’arco di poco tempo, come quelli che si sono succeduti in questo 2023, chiedono una verifica di insieme sulle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura e dei vettori che la utilizzano. Come abbiamo visto, ogni evento che si realizza in questo nodo si ripercuote con pesantissimi disagi sui collegamenti fra nord e sud del Paese. Così Lucia De Robertis, presidente della Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale, commenta il deragliamento di un treno avvenuto quest’oggi a Firenze. “Come commissione consiliare che si occupa anche di infrastrutture e mobilità – aggiunge De Robertis – sicuramente ci confronteremo ancora con Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, nell’ambito del proficuo dialogo che in questa prima metà di legislatura abbiamo attivato”. “Mi auguro, però – conclude la consigliera regionale PD di Arezzo – che lo stesso impegno arrivi anche dal Ministro delle Infrastrutture, da cui mi aspetterei, sinceramente, una maggiore attenzione verso gli eventi che si sono succeduti in questo periodo. Maggiore attenzione e concrete iniziative”.