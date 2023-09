TRA VALDARNO E CASENTINO, SENTIERI PULITI:  SCENDE IN PISTA IL CAI

By

Obiettivo: eliminare i rifiuti abbandonati che si sono accumulati nel bosco circostante alla zona di sosta Fonte del Duca (Castel S. Niccolò)

La giornata di impegno ambientale e di educazione civica per i soci del Club Alpino è fissata per il 1 ottobre e si concluderà accendendo i bracieri: al termine, infatti, salsiccia alla griglia per tutti i partecipanti

MONTEVARCHI, 25 09 2023 – In cammino sì, ma, questa volta, non solo per scoprire gli splendidi itinerari offerti dal Valdarno e dalla sua Montagna.

Domenica 1 ottobre il CAI Valdarno chiama a raccolta tutti i soci, per un’uscita soprattutto educativa. L’obiettivo dell’associazione infatti è pulire l’area circostante l’area di sosta Fonte del Duca, una delle mete più amate e apprezzate dagli amanti del Pratomagno, per i panorami e i servizi che offre.

Nel comune di Castel San Niccolò (AR), sistemata all’incrocio di sentieri super frequentati da chi ama camminare e da chi, semplicemente, vuole trascorrere una giornata all’aria aperta, mette a disposizione tavoli, panchine e bracieri, utilizzabili da tutti, purtroppo non sempre con il dovuto e necessario senso civico.

Così, nel tempo, nel bosco circostante si sono accumulati rifiuti di ogni genere che, se “ignorati”, potrebbero – complice l’arrivo dell’inverno e delle piogge – continuare a disperdersi nell’ambiente e a inquinare uno dei siti più gettonati dai fan delle camminate e dei pic nic.

Di qui l’appello del Presidente del Cai Valdarno Alessandro Romei: “Scendiamo in pista per raccogliere i rifiuti abbandonati! Chiediamo a tutti i nostri soci di collaborare e di presentarsi il 1 ottobre all’appuntamento armati di guanti, sacchetti e buona volontà”.

“Sentieri puliti” è prima di tutto un’iniziativa utile, ma ha anche un valore simbolico per promuovere comportamenti più corretti da parte dei fruitori dei boschi.

L’operazione si concluderà con un’invitante “salsicciata”: una grigliata collettiva a base di salsicce cotte sulla brace, offerta dal CAI Valdarno a tutti i partecipanti che, dopo il pranzo, potranno salire alla Croce del Pratomagno, facilmente raggiungibile dall’area dei bracieri.

Si parte alle ore 10 dalla zona di sosta la Fonte del Duca. Il ritrovo preliminare è di fronte all’Ipercoop di Montevarchi.