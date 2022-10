Tra novembre e dicembre quattro appuntamenti “live” tra gli scranni di Palazzo Cavallo

Quando il dibattito politico cede il passo alla musica. Si terrà tra novembre e dicembre a Palazzo dei Priori, sede del Comune di Arezzo, organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale su iniziativa della presidente della commissione cultura Ilaria Pugi e del consigliere Roberto Bardelli, “Un Consiglio Musicale”, quattro concerti-evento, rigorosamente in acustico, che avranno per protagonisti artisti aretini. Un’occasione unica per tutti, anche per visitare il “cuore politico” della Città, la Sala dove si svolge regolarmente la sua attività istituzionale.

Primo appuntamento in programma, giovedì 3 novembre alle ore 21 con Walter Umberto, pioniere della musica aretina, voce della tradizione del pianobar acustico con una lunghissima esperienza a fianco di grandi musicisti dei generi funky e jazz. Si prosegue giovedì 17 novembre, sempre alle ore 21 con il concerto di Novella, giovanissima autrice e musicista i cui brani si ispirano all’indie triste italiano, e la cui esibizione sarà seguita da quella di Zalex che a soli 17 anni ha già al suo attivo la partecipazione a concorsi nazionali ed europei. Giovedì 1 dicembre, alla stessa ora, sarà la volta di Frambo, due EP al suo attivo tra sonorità indie, pop ed elettroniche. A chiudere il programma, il Concerto di Natale che si terrà giovedì 15 dicembre alle ore 17,30, con l’orchestra della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale “Andrea Cesalpino” diretta dal Maestro Massimo Melani, che proporrà brani dalla tradizione natalizia europea.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con “Arezzo che Spacca” e sarà seguita e trasmessa in diretta da RadioFly. Partner, Officina dei Fiori.