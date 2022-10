Domenica 16 ottobre, quinto e ultimo round del Trofeo Centro Italia

Torna il trial al Miravalle di Montevarchi, lo spettacolo è assicurato

Specialità tecnica e funambolica del fuoristrada, si assegnano i titoli 2022

Si decide domenica 16 ottobre al Miravalle di Montevarchi il Trofeo Centro Italia di trial, edizione 2022. L’impianto valdarnese, abitualmente impegnato col motocross, ospita infatti il 5° ed ultimo round di questo campionato. Praticamente tutte le classifiche sono ancora aperte, in alcune categorie regna un grande equilibrio, quindi è lecito attendersi sfide fino all’ultimo metro, in quella che è considerata la specialità più tecnica del fuoristrada.

La manifestazione si svolgerà interamente domenica, a partire dalle 10.00, quando il primo concorrente affronterà il percorso di cui sono previsti tre giri. Ad ogni tornata i trialisti dovranno affrontare otto zone no-stop, ovvero quelle più impegnative, in cui vengono assegnate le penalità. Variegato il terreno di gara, visto che sono inserite difficoltà crescenti tra i saliscendi e i passaggi in costa, il sottobosco con radici e curve in controtendenza, per finire con le traiettorie aree, le più spettacolari, da disegnare tra i massi di varie dimensioni posizionati per l’occasione.

Il legame tra il trial e Miravalle va ormai avanti da quattro anni consecutivi: la disponibilità del Moto Club Brilli Peri di Montevarchi ad aprire le porte del proprio impianto a questa specialità e l’intensa collaborazione con il Comitato Regionale di Federmoto, in particolare con Andrea Valenti, aretino, tecnico federale e profondissimo conoscitore del trial (nonché pilota), hanno prodotto questa collaborazione.

Nel trial non vince chi arriva primo ma chi esce con il minor numero di errori (e dunque di penalità) da una serie di ostacoli apparentemente insormontabili con una motocicletta. Invece una particolarissima tecnica di guida, ai limiti del funambolico, e mezzi appositamente concepiti consentono di domare percorsi disseminati di enormi difficoltà.

Il Trofeo Centro Italia è uno dei campionati di trial proposti dalla Federazione Motociclistica Italiana per creare occasioni di confronto tra piloti appartenenti a quest’area geografica, senza costringerli a lunghe e dispendiose trasferte, e anche per sopperire all’attività di quelle regioni che non riescono ad allestire un proprio torneo territoriale.

Per il pubblico ci sarà la possibilità di assistere gratuitamente alla gara e quindi di ammirare da vicino gli equilibrismi di cui sono capaci i campioni di questa specialità.