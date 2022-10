Torna il “Parcheggio Consapevole”: accessi alle scuole più liberi e più sicurezza per i ragazzi negli orari di entrata e uscita dalle scuole

“E’ confermata fino alla fine dell’anno scolastico la possibilità di posteggiare gratuitamente nei parcheggi limitrofi alle scuole in corrispondenza degli orari di entrata e uscita dalle lezioni. Una misura che è risultata particolarmente gradita dai genitori ed altrettanto efficace a risolvere il problema del congestionamento del traffico e della sosta irregolare che si generava regolarmente negli orari di punta. Senza contare l’aspetto della sicurezza dei nostri ragazzi, che possono spostarsi a piedi in tranquillità. E desidero ringraziare ATAM per l’adesione data fin da subito a questo progetto e per la disponibilità dimostrata”. L’assessore Alessandro Casi commenta così la recente delibera di giunta cha ha dato il via libera al progetto “Parcheggio consapevole” con il quale viene articolata in più fasce orarie, in corrispondenza degli orari di entrata e uscita dalle scuole, la possibilità di posteggiare senza corrispondere alcuna tariffa.

Nel dettaglio, il “periodo di gratuità” è stabilito tra le ore 7:45 e le 8:30 e tra le ore 13:00 e le 13:45 nei parcheggi Mecenate e Baldaccio, e tra le ore 13:00 e le 13:45 e tra le ore 16:35 e le 17:20 oltre che, limitatamente al sabato, dalle 12:00 alle 12:45, nel parcheggio di Piazza Fanfani.

Prevista anche la possibilità per chi espone un apposito contrassegno rilasciato dagli istituti scolastici, di parcheggiare gratuitamente, nelle fasce orarie 8:00-8:30, 13:00-13:30 e 16:00-16:30 in alcune aree di sosta a pagamento lungo strada in via Monte Cervino per i genitori degli studenti della scuola “Montebianco”, nei parcheggi di Piazza S. Andrea, via Trento e Trieste e via Sansovino per i genitori degli studenti della scuola “Pio Borri”, in via Pietro Aretino per i genitori delle scuole parificate, in via Rismondo per i genitori della scuola “IV Novembre”. Altri parcheggi interessati sono quelli di via Signorelli, e via Guadagnoli (tratto compreso tra via Crispi e via Garibaldi) per i genitori degli studenti della scuola primaria “Pio Borri” nelle fasce orarie 8:00-8:30, 13:00-13:30 e 16:00-16:30, il parcheggio di Campo di Marte per i genitori degli studenti della scuola primaria “Masaccio” (nelle fasce orarie 8:00-8:30, 13:00-13:30 e 16:00-16:30), i parcheggi di via Guelfa per i genitori degli studenti della scuola media “IV Novembre” (nelle fasce orarie 8:00-8:30, 13:00-13:30 e 16:00-16:30), i parcheggi di via M. Perennio per i genitori degli studenti del Liceo Scientifico “F.Redi” (nella fascia oraria 13:00-13:45).