Torna “Il Mercatale” sotto i Portici di via Roma

IL MERCATALE: SABATO 6 MAGGIO TORNA SOTTO I PORTICI DI VIA ROMA

Dalle ore 9 alle 19 protagonisti prugnoli, formaggi freschi e sughi pronti.



Nuovo appuntamento sabato 6 maggio con il Mercatale ad Arezzo. Dalle ore 9 fino alle 19, in concomitanza con la Fiera Antiquaria, sotto i Portici di via Roma ed in via Ser Petraccolo ci saranno dieci stand con prodotti a chilometro zero.

La nuova edizione vedrà tra i protagonisti le prelibatezze stagionali: dal prugnolo del Casentino e della Valtiberina, alle primizie dell’orto di primavera, come cipolline, fave, insalatine oltre alle consuete squisitezze alimentari dei produttori agricoli del territorio aretino.

Variegata e di grande qualità anche l’offerta del settore caseario. Grazie alla nuova stagione primaverile e alla disponibilità di foraggi freschi, si preannuncia particolarmente interessante con formaggi freschi, ricotte e robiole dal sapore particolarmente floreale compreso i pecorini a latte crudo semistagionati con sapori ed odori di fieno ed erba secca.

Anche in questa edizione non mancheranno le specialità della norcineria casentinese con prosciutti, finocchione e i ricercati sambudelli freschi e stagionati.

Novità di questa edizione, vista anche l’ormai prossima apertura in via Crispi, la presenza dei piatti pronti e dei sughi pronti della Conserveria Ragazzi Speciali Onlus di Castiglion Fiorentino.

“L’edizione del Mercatale” annuncia Lucio Gori di Confesercenti “rappresenta un’occasione di acquisto per le famiglie e per i visitatori. Gli stand garantiscono la genuinità dei prodotti per un mercato che si differenzia proprio per la peculiarità di valorizzare la merce a chilometro zero”.