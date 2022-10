“Testamento biologico” o “biotestamento”, se ne parla all’ospedale San Donato

DAT (disposizioni anticipate di trattamento) e Pianificazione condivisa delle cure. Formazione per i professionisti medici della sanità all’ospedale San Donato di Arezzo

Nell’ambito della formazione dei professionisti medici, sia quelli interni alla ASL Toscana sud est che esterni, giovedì 27 ottobre presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo è in programma una mattina di approfondimento sui temi della “Relazione di Cura”. Dopo l’appuntamento tenutosi a Grosseto la scorsa settimana, ad Arezzo il tema centrale dell’incontro sarà “DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) e Pianificazione condivisa delle cure”. Le DAT, disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, sono regolamentate da una legge entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Le disposizioni anticipate di trattamento raccolgono quindi le volontà del disponente (attuale o futuro paziente), le quali spiegheranno i loro effetti, solo e soltanto, al verificarsi dell’eventuale perdita della sua capacità di autodeterminazione. In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari. Le Dat possono essere fatte da tutte le persone che siano maggiorenni ed capaci di intendere e di volere. Questo il programma di domani Inizio lavori ore 9.00 Lettura introduttiva – Pasquale Giuseppe Macri Presiedono Antonio D’Urso – Direttore Generale Asl Toscana sud est Simona Dei – Direttore Sanitario Asl Toscana sud est Modera – Pasquale Giuseppe Macri Intervengono Luca Pantaleone – Filosofo vicecoordinatore ComEC Asl Toscana sud est Gianni Baldini – professore associato di diritto privato e docente di biodiritto presso l’Università di Firenze e Siena Alessandra Aprile – professore associato di Medicina Legale Direttore ff UOC Medicina legale e tossicologia AOP DCTVSP Università di Padova Paola Bonini referente aziendale in ambito regionale per le DAT Raffaele Scala direttore UOC Pneumologia e Utip ospedale San Donato di Arezzo.