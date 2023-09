TENNIS CLUB CASTIGLIONESE SI CLASSIFICA AL POSTO ALLE FINALI NAZIONALI DI PADOVA

By

Dopo aver superato di slancio la fase provinciale, regionale e di macroarea Centro-Nord, la squadra U16 femminile ha ben figurato alle finali nazionali disputatesi a Padova dal 21 al 23 settembre.

Un sorteggio sfavorevole accoppiava la compagine della Valdichiana con la squadra favorita al titolo TC Parioli, poi laureatasi squadra campione d’Italia senza perdere un incontro, ma nonostante la sfortuna la numero 1 Agnese Gentili rischiava di fare il colpaccio contro la romana Ferro Galatea.

Esclusi dalla lotta per i primi 4 posti le ragazze del TC Castiglionese si rifacevano subito sconfiggendo Santa Margherita Ligure perdendo poi per un soffio la finale per il 5° /6° posto con il TC Lucca al doppio di spareggio.

Grande soddisfazione per il Consiglio Direttivo del Tennis Club Castiglionese e per la sua Top School diretta da Max Dell’Acqua e Nicola Valenti anche per essere stati gli unici rappresentanti tra tutti i circoli aretini a qualificare una squadra alle Final 8 nazionali.