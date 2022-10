Tanti: “Risorse di Nuove Acque saranno utilizzate”

“Anche oggi il consigliere comunale Romizi ha avuto informazioni errate o le ha interpretate in maniera poco coerente. Il contatto tra l’assessorato e Nuove Acque circa l’utilizzo dei 62mila euro è attivato, stiamo decidendo, proprio sulla base della variazione di bilancio da una parte e degli interventi del governo dall’altra, se investire queste risorse direttamente per le famiglie o se farlo invece per le imprese, al fine di capire quale delle due realtà sarà meno sostenuta a livello generale per poter far fronte in maniera più cospicua e consapevole. Non vorrei che dentro Nuove Acque ci fosse più attenzione rispetto alle prossime nomine e che quindi qualcuno non si agiti troppo nel dare informazioni errate. Il consigliere stia tranquillo: non solo queste risorse verranno utilizzate ma i contatti sono già stati presi e io stessa ho parlato con il presidente attuale. Faremo quello che abbiamo sempre fatto, cioè dare aiuti là dove sarà più coerente investirli in un’ottica generale”.