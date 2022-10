AGROALIMENTARE, COLDIRETTI CON CAMPAGNA AMICA AREZZO ALL’INTERNAZIONALE

Km zero in pieno centro storico, laboratori didattici per i più piccoli, e tutte le novità del Mercato Coperto di Campagna Amica in via Micio, 3

Taglio del nastro del Mercato Internazionale ad Arezzo con Coldiretti Arezzo e Campagna Amica presenti per dare il via alla tre giorni con lo spazio del km zero in piazza San Jacopo, presenti insieme a Confcommercio ed alle istituzioni locali, il Presidente dell’Agrimercato Leonardo Belperio ed il Direttore di Coldiretti Raffaello Betti.

“E’ per noi un grande piacere ritornare ad offrire il meglio dell’agroalimentare aretino dopo lo stop causato dalla pandemia – commenta Leonardo Belperio Presidente dell’Agrimercato – saranno tre giorni di incontro con le persone che arriveranno per degustare le eccellenze provenienti da tutto il mondo dove abbiamo di nuovo creduto fortemente di inserirci, per ricordare come facciamo quotidianamente con i mercati di Campagna Amica, l’importanza del km zero, delle eccellenze di qualità e del lavoro delle nostre aziende agricole, costante e sempre con la massima attenzione e cura verso la valorizzazione del prodotto locale. Vogliamo che i tanti visitatori che arriveranno in città nelle prossime ore, possano comprendere l’impegno delle nostre imprese e la forza strategica del comparto agroalimentare”.

Il mercato straordinario targato Campagna Amica è situato in piazza San Jacopo dove sarà possibile acquistare le eccellenze del nostro territorio, assaporare dell’ottima birra agricola proveniente rigorosamente dalle vallate della nostra provincia, degustare un ottimo bicchiere di vino accompagnando il cibo di strada senza glutine di Campagna Amica, scegliere un gustoso miele e comprare pasta, piante e fiori in pieno centro storico con le aziende presenti, Capo Società Agricola con la birra agricola, La Torre con vino ed olio, La Bottega di Nonna Tina Gluten Free – Specialità senza glutine con i prodotti di Campagna Amica, l’Associazione Apicoltori Siena –Grosseto –Arezzo con miele e derivati, Azienda Agricola Silvia Clarelli con la pasta, Le Ginestre Azienda Agricola florovivaistica: piante ornamentali, cactus e piante da orto ed in piazza sarà possibile scoprire tutte le novità presenti al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Mincio 3 oltre che partecipare ai laboratori didattici per i più piccoli sia sabato 8 che domenica 9 ottobre dalle 10 alle 12 insieme ad il tutor dell’orto.

“La nostra associazione è impegnata nel promuovere e garantire la qualità e la distintività dei prodotti del territorio – spiega il Direttore Raffaello Betti – prodotti della filiera corta che provengono direttamente dai nostri produttori che saranno in piazza durante la tre giorni. Abbiamo inoltre uno spazio interamente dedicato al nostro Mercato Coperto di Campagna Amica in via Mincio 3 dove saranno presentate tutte le prossime novità per la stagione e le attività dei mesi autunnali ed invernali con tanti momenti dedicati alla cittadinanza, ci piace ricordarlo, il mercato è luogo di incontro e scambio ed è presente in maniera permanente in città il martedì giovedì e sabato oltre alle altre due oramai storiche piazze, Giotto il mercoledì e Spallanzani il venerdì, comprendo le richieste dei cittadini quasi interamente tutta la settimana”.