“Summit del Gioiello Italiano” ad Arezzo

Si terrà il 2 dicembre 2022 ad Arezzo la seconda edizione del “Summit del Gioiello Italiano”. Dedicato a gioielleria e oreficeria Made in Italy, il vertice inaugurato a fine 2021 da Italian Exhibition Group con Comune di Arezzo, Camera di Commercio di Arezzo Siena e Arezzo Fiere e Congressi, e tutte le associazioni di categoria di riferimento, sarà occasione di confronto tra i protagonisti del settore sulle dinamiche della filiera e del mercato. Con uno sguardo al futuro.

“Siamo lieti di portare nuovamente ad Arezzo un momento di confronto strategico per l’oreficeria e la gioielleria italiane, con il pieno coinvolgimento di tutti i protagonisti del comparto su un territorio così accogliente e ricco di eccellenze come il distretto toscano – sottolinea il global exhibition director della divisione Jewellery & Fashion di Italian Exhibition Group, Marco Carniello. È fondamentale proseguire nel massimo supporto al Made in Italy del gioiello – una mission per IEG – nel solco del positivo trend costruito in questi anni, affrontando in maniera compatta le criticità e la eccezionalità del contesto e del mercato”.

Attesi negli spazi di Arezzo Fiere e Congressi in occasione del Summit anche i vertici di Agenzia ICE, l’ente pubblico preposto al consolidamento e allo sviluppo economico–commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri.

In agenda le tematiche chiave per il comparto nazionale, sfide e opportunità: dall’export alla formazione, dalle implicazioni del contesto geopolitico all’innovazione produttiva e alla filiera. Un incontro di indirizzo strategico che nasce dalla sinergia tra tutti gli attori del settore e intende anche valorizzare il territorio aretino, sede del distretto produttivo orafo di eccellenza più grande d’Europa. Con un obiettivo condiviso: lo sviluppo della gioielleria italiana.

“Il Summit intende diventare l’appuntamento che riunisce i player del Made in Italy per una definizione comune di strumenti e percorsi su cui basare il proprio vantaggio competitivo: Miriamo a essere sempre più forti sui mercati internazionali, più consapevoli e fiduciosi di fronte alle sfide attuali e future”.