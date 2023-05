Subbiano: incontro con i cittadini per parlare di comunita’ energetiche

Subbiano torna a parlare di comunità energetiche rinnovabili, dopo il primo incontro riservato alle industrie e imprese, giovedì 4 maggio alle ore 21 la sala consiliare del Comune di Subbiano, in via Garibaldi ospiterà un secondo incontro con i cittadini, le attività commerciali e imprese.

“Con questo incontro cerchiamo un po’ di chiudere il cerchio della presentazione di cos’è la comunità energetica per avviarci a un percorso che possa portare alla costituzione anche nel nostro territorio di una comunità energetica “afferma il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini” in questo incontro ritorneranno i professionisti di Ollum per affiancare l’Amministrazione Comunale nella spiegazione di questa materia che è complessa “ continua Ilaria Mattesini” non si parla di impianto energetico singolo, quindi è un concetto molto ampio, tanto che ci siamo resi conto già nel primo incontro che la gente ancora non è consapevole di cosa stiamo parlando. Una comunità energetica vede il coinvolgimento di tutte le parti che costituiscono proprio una comunità “.

L’obbiettivo dell’Europa per ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 è quello di aumentare le fonti energetiche rinnovabili , per farlo si stanno creando le comunità energetiche, cooperative o associazioni di persone, aziende, enti pubbblici, e su cui investe con incentivi.

“Una Comunità Energetica produce e condivide energia rinnovabile , per generare e gestire in autonomia energia verde”commenta il Sindaco Ilaria Mattesini .

Una comunità energetica produce a costi vantaggiosi, riducendo nettamente emissioni di CO2 e lo spreco energetico.