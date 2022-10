Stupri e satanismo su una ragazza in affido, l’inchiesta choc della Procura

Apri il giornale, o meglio clicchi sulle news, e due notizie ti fanno sobbalzare sulla sedia. Due notizie disumane, di quelle che ti lasciano abbondonato alla incredulita’ e ti lasciano senza fiato. Si’, perche’ leggi e rileggi, ma tutto appare incomprensibile. La prima notizia e’ agghiacciante. Non nego che dopo averla letta ho sentito un dolore dentro, quasi fisico, pensando a quanto ha dovuto sopportare quella giovane ragazza, nemmeno maggiorenne. Una giovane piccola donna a cui i magistrati per tanti anni, circa venti, non hanno creduto. O forse non hanno voluto credere. Era gia’ successo, con il Forteto, alle porte di Firenze. Anche li’ ci sono voluti anni per fare un po’ di luce, e una commissione parlamentare.

La storia rivelata oggi ha per protagonista una ragazza data in affido e usata come un oggetto dai genitori scelti per lei dal tribunale. Due aguzzini che la avrebbero costretta a violenze indicibili e a riti satanici. Episodi avvenuti in alcune localita’ del nord Italia e in Toscana. Lei ha denunciato, ma piu’ di un giudice ha ritenuto di dover archiviare quelle grida di dolore. Ha avuto anche un figlio dal patrigno aguzzino. Ma non e’ bastato. I giudici, gli “intoccabili” della nostra epoca, che decidono su ogni aspetto della tua vita e se sbagliano non pagano mai, non le hanno creduto. Gli stessi che con uno schiocco di dita ti tolgono un figlio e lo affidano alla casa famiglia. O ai genitori affidatari che tu denunci per le violenze inaudite a cui ti sottopongono, ma non ti credono e se i carabinieri ti salvano da quell’inferno, poi loro ti ci rimandano.

I giudici, in questo caso una giudice, che decide che se ti e’ crollata la casa in testa per colpa del terremoto (quello dell ‘Aquila del 2009) la colpa e’ tua che sei morto. E allora il risarcimento a quei poveri genitori che hanno perso una figlia sotto le macerie deve essere ridotto, per “concorso colposo delle vittime”, perche’ lei in fondo, un po’ se l’e’ cercata… Cosa deve accadere ancora per farci aprire gli occhi e ritrovare la retta via?

S.B.

https://www.agi.it/cronaca/news/2022-10-12/stupri-satanismo-ragazza-affido-inchiesta-choc-procura-milano-18416158/

https://www.agi.it/cronaca/news/2022-10-12/sisma-aquila-esperto-inaccettabile-concorso-colpa-vittime-18417394/