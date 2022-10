“Stagioni e Prodigi”, a Palomar la presentazione del libro di Pyera Sestini

Prosegue la rassegna per la promozione della lettura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e Associazione culturale Pandora.

Continuano gli appuntamenti con la rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno e in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e Associazione culturale Pandora.

Dopo la presentazione del libro “La teoria del dado bianco” di Alessandro Lanini (edizioni Scatole parlanti) di venerdì scorso, domani alle 17,30 a Palomar, la Casa della cultura, arriverà Pyera Sestini che parlerà del suo libro “Stagioni e Prodigi” (Edizioni Setteponti) con Paolo Butti e Anna Tani.

“Un testo colto – le parole di Paolo Butti – frutto di un ricco patrimonio ben assimilato e fatto proprio nel tempo, dove insieme alla libertà espressiva, che coglie quella interiore e il suo rivelarsi, c’è un’accurata ed efficace ricerca lessicale e metrica da cui scaturiscono, fra l’altro, pregevoli effetti fonici, una ricerca che si addentra anche in strutture elaborate, come quella del sonetto (La sorpresa). Tutto questo costituisce un ulteriore e prezioso elemento di positività, di raccordo e di coesione nel tessuto variegato dell’opera.”

Le letture sono a cura di Laura Becattini, Lorenzo Michelini e Lorenza Posfortunato.

In sala sarà presente l’autrice, Pyera Sestini, nata a San Giovanni Valdarno dove ancora vive. Si è laureata in Lingue e letterature moderne presso la facoltà di Lettere e filosofia di Firenze, dove ha studiato inglese, tedesco e svedese. Ha lavorato come docente nelle scuole medie e superiori e presso l’Isis Valdarno ha insegnato per oltre trent’anni. In lingua inglese ha pubblicato, per le edizioni Zella, due raccolte di racconti brevi: Homespun Miracles (2005) e Scars and Stars (2007). Con Youcanprint ha pubblicato: Let’s sit and smell the roses (Siediti e odora le rose), (2018); Semplici Progetti di Vita – Manuale Semiserio, (2019); Tempeste di Arcobaleni, (2020) e Tra Inquietudine e Quiete – Quaranta Poesie dalla Quarantena, (2020). Nel 2022, per Edizioni Setteponti, ha pubblicato il libro di poesia dal titolo “Stagioni e Prodigi”.

Gli appuntamenti proseguiranno poi per tutto il mese di novembre.

Incontro successivo venerdì 4 novembre quando sarà presentato il libro “Nessuna croce manca. L’epopea del milite ignoto 1921 – 2021” (edizioni Settore8) a cura di Paola Bertoncini con testi di Antonella Fineschi, Silvia Fineschi e Adalberto Scarlino. L’introduzione è di Roberto Reali.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a palomar@comunesgv.it o chiamare il numero 055 9126303.