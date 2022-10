Silvia Chiassai Martini: “Festeggiamo Halloween su richiesta dei nostri ragazzi”

Arriva anche l’Antico Vinaio nel centro storico

L’ iniziativa organizzata per Halloween a Montevarchi si annuncia con il botto. L’atmosfera horror creata con storie, personaggi, giochi e spettacoli vedrà anche la presenza straordinaria dell’Antico Vinaio, per la prima volta in Valdarno. Dopo Firenze, New York, Los Angeles, il famosissimo Tommaso Mazzanti annuncia, alla sua maniera social, di raggiungere il centro storico per deliziare grandi e piccini affermando “bada come la fuma anche a Montevarchi!”. Un evento nell’evento di “Ogniwarchi” presentato in palazzo del Podestà dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e dall’Assessore Alla Promozione del territorio Sandra Nocentini, pazienti tessitrici di questa amicizia con il re della schiacciata fiorentina, insieme al Presidente del Centro Commerciale Naturale Federica Vannelli, la responsabile di Confcommercio Roberta Soldani, il Presidente della Proloco Alessandro Chimenti, il Presidente dell’Associazione Mahmutt Andrea Bigazzi e dalla direttrice dell’Agenzia Formativa “Sistema formazione & servizi avanzati” Stefania Frasi.

“Debuttiamo con Halloween, come ci hanno richiesto i nostri bambini e ragazzi da tempo appassionati a questa festa -afferma il Sindaco – quindi il 31 ottobre, tutta la via Roma e il centro storico saranno trasformati con addobbi, arredi e personaggi spaventosi per immergerci nel clima horror, con iniziative che si terranno dalle ore 16.30 fino a tarda sera. Siamo anche soddisfatti per la novità che siamo riusciti ad organizzare, l’apertura straordinaria in questo giorno dell’Antico Vinaio, dalle 12.00 alle 22.00, per assaporare la schiacciata fiorentina che sta conquistando il mondo. Un’occasione unica, mi auguro di accogliere molte persone, tanti adolescenti, ragazzi e bambini in un centro storico inedito, vestito a festa e con un ospite d’eccezione. Un lavoro e un programma realizzato all’insegna di divertimento e prelibatezze”

“Un evento inedito -prosegue l’assessore Nocentini -che non è ripreso dalla nostra tradizione, ma dall’ascolto dei nostri ragazzi usciti da un periodo critico come la pandemia in cui è mancata la socializzazione e divertimento. Ogniwarchi nasce dall’idea dell’Amministrazione, realizzata con il contributo di sponsor, associazioni, commercianti che come al solito si sono resi disponibili a collaborare con noi. Un ringraziamento particolare al Corpo musicale Giacomo Puccini che si esibirà in maschera. Il pomeriggio si articolerà su più focus specifici in base alla fascia di età, con i ragazzi dell’Agenzia “Sistema Formazione e servizi avanzati “che hanno realizzato video di promozione e una mappa interattiva dell’evento, accompagneranno anche i bambini in tutte le iniziative, per concludersi a tarda sera con i più grandi che potranno partecipare alla festa disco presso lo spazio Politeama”