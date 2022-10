Sic Luxury Home è il nuovo sponsor della VBC Aronopolis.

L’accordo di sponsorizzazione tra la Sic Luxury Home e la società di volley Vbc Arnopolis è stato siglato nelle scorse settimane, così sulle maglie della squadra Omac Active cnc iscritta al campionato nazionale di B2, troverà spazio anche il logo SLH.

La società fa parte del gruppo Sic Property, di proprietà della famiglia Caleri-Ciampini insieme alla Decor Italiano di Firenze

che si occupa di Progettazione di interni ed architettura ed alla Galileo Laboratori di Prato che produce carte da parati, Tessuti di arredo e tendaggi. La SLH, fondata nel 2011 esporta arredi di lusso made in Italy in tutto, Cina, Giappone, Usa, Russia ed in modo particolare in medio oriente dove è fornitore ufficiale della casa reale di Abu Dhabi, Kuwait e Bahrain e dove aprirà uno show room a Dubai entro i primi sei mesi del 2023 in collaborazione con partner locali. In questi ultimi due anni la SLH si è riaffacciata al mercato italiano, aprendo due show room, uno presso la sede di Stia, l’altro in pieno centro storico di Firenze, in Lungarno Guicciardini, 21/23 r a due passi da Ponte Vecchio e via Tornabuoni.

La società oltre al volley è molto vicina a tutte le iniziative del territorio e quest’anno anche al sociale, dove ha stipulato una collaborazione con la fondazione ANT associazione nazionale tumori ed è presente come sponsor tecnico al Gala “Luxury Charity Dinner” , che si terrà presso il salone del 500 in Palazzo Vecchio il 19 ottobre 2022, patrocinato dal comune di Firenze e che coinvolge molte delle più grosse aziende di Firenze.

“È con grande piacere che accogliamo la Sic Luxury Home nel nostro Pool dei nostri sostenitori per la stagioneappena iniziata – ha dichiarato il Presidente dell’Arnopolis Fabio Mangani – la famiglia Caleri oltre ad essere ben radicata nel territorio, ha fatto parte della nostra società in passato, Paolo ha giocato per diversi anni nella squadra maschile della Vbc Arnopolis e adesso il suo ritorno come sponsor non può che renderci entusiasti”.

“Sono molto contento di poter dare il mio contributo ad una società sportiva del territorio che da ex pallavolista mi ha dato tanto – ha dichiarato Paolo Caleri – il volley è una mia grande passione e con la mia azienda sono pronto a dare il mio sostegno affinché questa realtà cresca, per il bene dei giovani e del Casentino”.