Settimana in Austria per le alunne del Colonna di Arezzo

UNA SETTIMANA DI SCAMBIO INTERCULTURALE IN AUSTRIA PER GLI STUDENTI DEL LICEO COLONNA

Dal 16 al 22 ottobre 2022 11 alunne della 4°D del nostro Liceo sono state accolte nella cittadina di Vöcklabruck insieme ad un gruppo di studenti provenienti dalla Francia. La settimana si è aperta nel migliore dei modi, “assistita” anche dal bel tempo che ha permesso di godere degli splendidi paesaggi autunnali di quest’angolo d’Austria. Nella giornata di martedì la Preside del Bundesgymnasium, Professoressa Gabriela Yaldez, ha rivolto un caloroso benvenuto ai ragazzi italiani e francesi, felice di poter riprendere, dopo tre anni, l’attività di scambio interculturale. Le nostre alunne hanno avuto l’opportunità di condividere con le loro coetanee austriache l’esperienza della vita in famiglia, delle attività scolastiche e del tempo libero, venendo a contatto in prima persona con la storia e le tradizioni di questo Paese, anche in occasione della visita a Salisburgo e alla villa imperiale di Bad Ischl. Non meno significativa è stata la giornata trascorsa a Vienna: la capitale conserva intatto il suo fascino e ha conquistato tutti con le sue bellezze e la sua atmosfera. Nel giorno dei saluti sono state letteralmente aperte le danze con una lezione di valzer sulle note di Strauss durante l’ora di Scienze Motorie; la mattinata si è chiusa con l’esibizione degli studenti austriaci che, vestiti con i loro costumi tradizionali, hanno cantato in italiano, francese e “austriaco”. Con gli occhi lucidi e pieni di riconoscenza, le ragazze hanno salutato le loro corrispondenti e le rispettive famiglie, tornando a casa arricchite da questa importante esperienza.