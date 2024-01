Sessantenne arrestato per spaccio di droga al cimitero

Arezzo – Un uomo sessantenne è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga nel piazzale del cimitero di Viciomaggio, nel comune di Civitella in Valdichiana. L’operazione è stata frutto del lavoro degli inquirenti che, seguendo gli spostamenti dell’uomo, sono intervenuti durante uno scambio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, in azione a Viciomaggio, hanno osservato l’incontro tra il sessantenne e un acquirente, culminato con il passaggio di una dose di cocaina. L’intervento immediato ha permesso di fermare entrambi gli individui, e durante la perquisizione, è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente in possesso del sessantenne.

Dopo l’arresto, il caso è stato sottoposto al giudice di Arezzo per la convalida delle misure di custodia. Il magistrato ha deciso di imporre al sessantenne il divieto di dimora nel comune di residenza, oltre all’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.

L’arresto per spaccio di droga in un luogo pubblico come il piazzale del cimitero è un segnale dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti. La presenza di spacciatori in luoghi sensibili come il cimitero può generare preoccupazione nella comunità, richiedendo una risposta decisa da parte delle autorità.

Il sessantenne arrestato dovrà ora rispondere alle accuse di spaccio di droga, e le misure imposte dal giudice mirano a garantire la sicurezza della comunità e a prevenire eventuali recidive. L’operazione sottolinea l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e autorità giudiziarie per mantenere un ambiente sicuro per i cittadini.