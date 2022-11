Secondo appuntamento di stagione al Teatro Mario Spina

SECONDO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE DEL TEATRO COMUNALE MARIO SPINA

DOMENICA 6 NOVEMBRE, ALLE 17, APPUNTAMENTO CON IL MUSICAL

B.L.U.E. – IL MUSICAL COMPLETAMENTE IMPROVVISATO

DELLA COMPAGNIA I BUGIARDINI

Dopo lo straordinario successo del concerto di Edoardo Bennato, il secondo appuntamento della stagione teatrale del Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino è con il musical: domenica 6 novembre, alle 17 , va in scena B.L.U.E. – il musical completamente improvvisato. Uno spettacolo ispirato alle atmosfere, alla musica e alla narrazione tipica dei musical di Broadway. In ogni spettacolo, i Bugiardini, una delle più note compagnie di improvvisazione teatrale in Italia, e i musicisti che li accompagnano dal vivo trasformano i suggerimenti del pubblico in un musical letteralmente mai visto prima e che mai sarà possibile rivedere dopo.

Ogni sera viene chiesto al pubblico di suggerire un luogo dove ambientare il musical, e il titolo di un nuovo musical mai scritto prima, ambientato in tale luogo. Con questi soli suggerimenti, gli attori in scena creano all’istante il musical suggerito dal pubblico, supportati dalla band che improvvisa insieme a loro.

Storie emozionanti, personaggi memorabili, battute esilaranti, canzoni appassionanti, coreografie: tutto creato sul momento o, come dicono gli anglosassoni, “out of the blue”. Il musical improvvisato è un genere molto diffuso e affermato nei paesi anglosassoni. I Bugiardini, forti di una lunga esperienza nel campo dell’improvvisazione teatrale, hanno deciso di raccogliere in Italia la sfida di essere contemporaneamente attori, cantanti, compositori e ballerini.

I Bugiardini nascono a Roma nel 2008, dall’unione di attori di estrazione eterogenea ma accomunati dalla passione per il teatro di improvvisazione. Da allora hanno creato e prodotto numerosi format originali di improvvisazione teatrale, tra cui “Shhh – an improvised silent movie”, presentato nelle edizioni 2013 (“Must See Show 2013” – FringeReview), 2014 e 2016 (“Sell out Show” – Fringe Society) del Fringe Festival di Edimburgo. Attenti all’apertura internazionale, sono stati ospiti presso i principali poli mondiali d’eccellenza dell’improvvisazione, quali il Loose Moose Theatre (Calgary, Canada) e il Second City (Chicago, USA). Si sono esibiti in USA, Canada, Portogallo, Belgio, Gran Bretagna, Francia, Germania, India.

È ancora possibile abbonarsi alla stagione 2022/2023 del Teatro comunale Mario Spina: l’abbonamento a 7 spettacoli conviene e consente di scegliere il posto nella pianta del teatro (posto in platea e I ordine a € 110, in II ordine € 85, in III ordine € 60). Solo per gli abbonati a 8 o 7 spettacoli è riservata la prevendita dei biglietti, a un prezzo speciale (Platea e primo ordine a 15€ invece di 20€, II ordine a 11€ invece di 16€, III ordine a 7€ invece di 12€), dello spettacolo con Ornella Muti: “Il pittore di cadaveri”, in scena giovedì 1 dicembre. Biglietti singoli per questo evento in vendita da martedì 8 novembre. Info e prevendite, 0575 733063, michele.rossi@kilowattfestival.it.

INFO E BIGLIETTERIA

Teatro Comunale Mario Spina

Via Trieste 6/7, Castiglion Fiorentino

Per info: 339 4074895 (dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18)

www.liveticket.it/teatromariospina

Biglietto acquistabile online su Liveticket o alla ProLoco di Castiglion Fiorentino (dalle 10:00 alle 12:00, venerdì, sabato, domenica e la mattina del giorno di spettacolo)

Abbonamento 7 spettacoli

Platea e I ordine……………….€ 110,00

II ordine………………………….€ 85,00

III ordine…………………………. € 60,00