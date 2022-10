Scontro mortale a Vitiano. Il cordoglio del Sindaco Agnelli per la vittima, Federica Canneti

Scontro mortale a Vitiano, perde la vita una giovane donna, Federica Canneti, 22 anni, di Castiglion Fiorentino. Altri sette feriti.

Il sindaco Agnelli partecipa al dolore delle famiglie per la tragedia.

“Esprimo la mia grande vicinanza ai genitori, alla sorella e alle rispettive famiglie per la prematura scomparsa di Federica, il volto della gioventù, della voglia di vivere e di stare insieme agli altri, con tanto sport che praticava. A nome di tutta la comunità le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia in questo tristissimo giorno. Ciao Federica riposa in pace”. Queste le parole del sindaco Mario Agnelli dopo aver appreso la notizia dell’incidente dove ha perso la vita la giovane Federica. Una notte drammatica che ha sconvolto un’intera comunità che si è svegliata questa mattina con questa notizia funesta. “Col dolore di tutti che non sono in grado di rappresentare, perché sto sopportando il mio con fatica, da sindaco, ma anche da genitore, rinnovo le mie condoglianze alle famiglie che devono affrontare quest’immane tragedia” conclude il sindaco Agnelli.

Federica era molto conosciuta a Castiglion Fiorentino. La mamma dipendente della Coop e il babbo bancario. Federica aveva una sorella più grande.