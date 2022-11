Santucce Storm Festival: sabato 5 novembre ore 17.00 ultimo appuntamento prima della finale in programma l’8 dicembre.

Ancora un ultimo appuntamento del concorso letterario “Santucce Storm Festival” prima della serata conclusiva in programma il prossimo 8 dicembre. Sabato 5 novembre alle ore 17.00 presso l’auditorium de “Le Santucce” è prevista la presentazione degli ultimi 5 libri in concorso. Si tratta di Luca Trippi con “Era davvero delizioso l’amaro della Valnerina”, di Paolo Borsoni con “Anima, sii come la Montagna”, di Bruno Confortini con “Il Profeta”, di Marco Iavarone con “Dal diario di Java – quello che non” e di Giuseppe Guglielmo Pappalardo con “Le avventure di mamma capra e dei sette capretti”. Come di consueto è previsto l’accompagnamento musicale di Antonino Ielo. “Siamo alle ultime fasi dell’ottava edizione della rassegna di narrativa che ha visto, in tutti questi anni, la partecipazione di oltre 150 scrittori, un risultato che ci gratifica e sottolinea il successo dell’iniziativa” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.