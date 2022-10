Sansepolcro: Premio Dionisio Roberti” a tutti gli studenti più meritevoli delle scuole del territorio

Come da tradizione, nel giorno dell’anniversario della morte di Piero della Francesca, l’amministrazione comunale di Sansepolcro consegna il “Premio Dionisio Roberti” a tutti gli studenti più meritevoli delle scuole del territorio.

Dopo due anni in cui la cerimonia si era svolta in location che permettevano il giusto distanziamento fra i presenti, nel rispetto delle norme anti Covid, quest’anno ad ospitare il Premio sarà la Sala consiliare di Palazzo delle Laudi, sede ufficiale e storica pre-covid. Per questi giovani studenti è importante infatti essere premiati all’interno del palazzo comunale e in particolare nella sala in cui vengono prese le più importanti decisioni per la città a livello amministrativo.

Sono 56 gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (Scuole medie) che riceveranno il premio in denaro che consiste in un riconoscimento economico di € 105 e che sarà assegnato a quanti, di età inferiore a 15 anni, abbiano conseguito la licenza media con la votazione di 9 o 10 – oltre all’attestato di merito. 22 invece, è il numero di studenti delle scuole secondarie di secondo grado ai quali verrà consegnato un assegno di € 260 che, come da regolamento, viene assegnato a quanti, di età inferiore a 20 anni, abbiano conseguito il diploma di maturità con la votazione di 100 o 100 e lode – oltre all’attestato.

Si conferma anche in questa edizione il supporto della Banca Credito Cooperativo di Anghiari e Stia che economicamente contribuisce al sostegno dell’iniziativa assieme alla Fondazione Marco Gennaioli Onlus che da anni ha a cuore l’istruzione degli studenti di Sansepolcro.

Per permettere anche alle famiglie (un rappresentante per ciascuno studente) di assistere alla consegna dei premi, la cerimonia sarà divisa in due parti, alle 10 saranno protagonisti gli studenti delle scuole medie e alle 11 quelli delle scuole superiori.

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Fabrizio Innocenti, l’assessore alle Politiche Scolastiche Mario Menichella, l’assessore alla cultura Francesca Mercati, oltre alla Presidente della Fondazione Marco Gennaioli Onlus Dott.ssa Carla Massetti Gennaioli e il Dott. Fabio Pecorari direttore della Banca Credito Cooperativo di Anghiari e Stia.

Di seguito i nomi degli studenti premiati:

SEZIONE MEDIE:

1 ANTONELLI EMMA 2 BARNA MATILDE 3 BARNI LUDOVICA 4 BATTISTONI MARTINA 5 BINI DAVIDE 6 BONCOMPAGNI RICCARDO 7 BRAGAGNI GRETA 8 BRAGAGNI LUCIA MARIA 9 BRANDINELLI ANTONIO 10 BRUSCHETTI AURORA 11 CALDERINI GIORGIA 12 CANGINI LISA 13 CASINI LORENZO 14 CASTAGNOLI CATERINA 15 CHECCAGLINI VITTORIA 16 COMANDUCCI FRANCESCO 17 CONTUCCI AGNESE 18 CREOFINI GIORGIA 19 DEL TOGNO NICOLO’ 20 DINI ALICE 21 GALLORINI FRANCESCA 22 GENNAIOLI DAVIDE 23 GERMANI DAMIANO 24 GHERARDI GIACOMO 25 GIANNINI CATERINA 26 GIORGI NICCOLO’ 27 GIORNI SARA 28 GJETHINAJ DENNIS 29 GORI ALICE 30 GREGORI RICCARDO 31 GUERRA GIULIO 32 KOLA STIVI 33 KONIECZNA MARTYNA 34 LEGA SOFIA 35 MARI RACHELE 36 MARTINELLI MIRCO 37 MARTUSCIELLO EMANUELE 38 MAZZI MARTINA 39 MENICHETTI AURORA 40 NERI DANIELE 41 OLIVEIRA TAVARES THEO 42 ORTOLANI PLINIO 43 PALUMBO GABRIELE EGIDIO 44 PAVAN ELENA SOFIA 45 PECORARI GIOVANNI 46 PICCINI ELIA 47 POGGINI MATILDE 48 SANTUCCI GRETA 49 SAVINI ASIA 50 SPINI LEONARDO 51 TABOADA TADDEO 52 THIELLA FRANCESCO 53 TORRIOLI ANNA 54 TRICCA EMMA 55 UBALDI GEREMIA 56 ZAHRA EMAN

SEZIONE SUPERIORI