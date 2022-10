Sansepolcro: la casa di Piero apre in modalita’ permanente

LA CASA DI PIERO APRE IN MODALITA’ PERMANENTE

“Ho il piacere di comunicare che dal prossimo sabato 22 ottobre la Casa di Piero sarà aperta al pubblico in modo permanente per permettere visite guidate lungo l’arco delle giornate”. Lo rende noto la dottoressa Francesca Chieli, presidente della “Fondazione Piero della Francesca”. Il calendario prevede i seguenti orari: dal martedì al venerdì su prenotazione presso il Museo Civico di Sansepolcro (tel. 0575/732218); sabato e domenica, senza obbligo di prenotazione, con orario 10/13. Il biglietto per accedere alla struttura è acquistabile presso la sede del Museo Civico di via Aggiunti. “Dopo il partecipato evento del 12 ottobre scorso” dichiara la presidente della Fondazione “che ha visto tanta gente affluire all’interno dell’edificio, entriamo finalmente a regime per quanto riguarda la frequentazione del pubblico nei locali della Casa dell’artista. Il primo, significativo passo, per restituire questo patrimonio della città sia ai borghesi che ai visitatori di fuori, che già in numero considerevole stanno dimostrando interesse ed entusiasmo per questa opportunità”.