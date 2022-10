Sansepolcro, dal 1 novembre entra in servizio il nuovo pediatra

PEDIATRA, DAL PRIMO NOVEMBRE ENTRA IN SERVIZIO LA DOTTORESSA MILVA MILLI

In attesa che i due nuovi pediatri entrino in servizio definitivo, avendo come noto 90 giorni di tempo per decidere dall’accettazione, ulteriori novità per il servizio di pediatria in Valtiberina. Il 31 del mese corrente scade l’incarico provvisorio che era stato conferito per ottobre alla dottoressa Francesca Mugnai. Pertanto, dal primo di novembre fino all’avvio del servizio definitivo, l’Azienda Sanitaria ha conferito un ulteriore incarico provvisorio alla dottoressa Milva Milli, che ha formalmente accettato. La dottoressa Milli risponderà al numero 335 8137704 per tutte le esigenze assistenziali. L’ambulatorio sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì secondo la programmazione degli orari indicata presso la sede del Distretto, in via Santi di Tito a Sansepolcro. Tale informazione sarà comunicata a tutte le famiglie interessate. Anche in questa fase non è necessario effettuare alcuna scelta del medico, salvo nuovi nati e trasferimenti. “Apprezziamo lo sforzo fatto dalla Asl per la copertura provvisoria dell’incarico” commenta l’assessore Mario Menichella “in un momento in cui risulta evidentemente complicato assicurare pediatri alla nostra area. Ci auguriamo, nell’interesse delle famiglie, che il servizio vada al più presto a regime definitivamente e in maniera continuativa”.