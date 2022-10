Sansepolcro, Casa di Piero aperta per il ponte di Ognissanti

CASA DI PIERO APERTA PER IL PONTE DI OGNISSANTI

Casa di Piero aperta per l’intero arco del Ponte di Ognissanti. Da sabato 29 ottobre sino a martedì 1 novembre, la struttura che custodisce la memoria del grande artista rinascimentale originario di Sansepolcro sarà visitabile, su precisa volontà della dottoressa Francesca Chieli, presidente della “Fondazione Piero della Francesca”. “Gli ottimi riscontri di pubblico avuti nelle recenti settimane” spiega Francesca Chieli “e l’entusiasmo che si respira sia a Sansepolcro che da parte dei visitatori di fuori, italiani e stranieri, per la riapertura della Casa, ci hanno convinto di far cosa gradita a tutti nel prendere questa decisione”. Da sabato a martedì prossimi quindi, previo acquisto del biglietto di ingresso presso il vicino Museo Civico, la Casa di Piero sarà liberamente visitabile ogni giorno con orario 10/13 del mattino. Fuori da questo orario sarà comunque possibile, nelle giornate sopra indicate, prenotare sempre al Museo Civico una visita guidata all’edificio.