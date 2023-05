Sansepolcro, approvata la variante alle norme urbanistiche

Variante di manutenzione alle norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico con contestuale variante al Piano Strutturale. E’ uno degli argomenti discussi nella recente seduta del consiglio comunale. L’atto, dopo ampia e articolata discussione, è stato alla fine approvato con i voti favorevoli della maggioranza e di Fdi-Sansepolcro Futura, mentre Pd-In Comune e Adesso Riformisti hanno espresso parere contrario. “Non si tratta di modificare il Regolamento Urbanistico, peraltro di prossima scadenza” ha commentato l’assessore Riccardo Marzi esponendo i contenuti della questione “ma di snellire lo strumento, modificandolo e adeguandolo ai tempi con indirizzi che hanno lo scopo di dare risposte oggettive e veloci. Il lavoro portato a termine dagli uffici competenti, in cui ripongo la massima fiducia, nasce dalle esigenze dei cittadini che spesso hanno a che fare con l’intricata interpretazione delle norme in materia. Per questo si tratta di una visione sul tema non politica ma concreta. Nel senso che intende rispondere alle necessità delle categorie e anche dei privati, consentendo a chi ha voglia di fare di volerlo e poterlo fare in tempi ragionevoli e utili, superando difficoltà di interpretazione delle norme e storture di carattere tecnico. La politica in tal senso ha il dovere di esprimersi e di incidere con risposte rapide e operative. Del resto è sempre stata la nostra linea quella di agire a tutela del Borgo e della sua gente quando si tratta di portare avanti iniziative che comportino la crescita della comunità e l’aumento della competitività e della capacità di attrazione anche rispetto ad altre realtà ”.