San Giovanni Valdarno, Sindaco e Giunta nei quartieri per incontrare i cittadini

Sindaco e Giunta nei quartieri per incontrare i cittadini

Quattro appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno per fare il punto su alcuni progetti strategici per la città. Gli incontri cominceranno giovedì 3 novembre e termineranno giovedì 19 gennaio

Il sindaco Valentina Vadi e la Giunta comunale di San Giovanni Valdarno hanno organizzato quattro incontri nei quartieri della città per confrontarsi con i cittadini. Un’occasione importante per illustrare alla cittadinanza la progettazione definitiva di alcuni interventi strategici per la città e nuove progettualità legate al Pnrr.

Tutti gli incontri inizieranno alle 21,15 e, a ciascuna iniziativa, saranno presenti il primo cittadino di San Giovanni Valdarno e gli assessori.

“Torniamo di nuovo nei quartieri per raccontare i progetti ai quali stiamo lavorando – ha dichiarato Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno – Si tratta, in parte, di progetti che abbiamo già presentato e rispetto ai quali ci siamo già confrontati con i cittadini nella fase iniziale della progettazione e che adesso torniamo ad illustrare, arricchiti degli apporti ricevuti, nella versione definitiva prima di procedere alla gara. Mi riferisco, in particolare, alla Ciclopista del Chianti che, integrata rispetto al sistema più articolato della ciclopista dell’Arno, riguarderà il quartiere del Ponte alle Forche Porcellino e alla riqualificazione di Viale Gramsci su cui ci eravamo confrontati con la cittadinanza nei mesi di marzo e giugno di quest’anno. Per entrambi contiamo di andare in gara ed affidamento dei lavori entro la fine dell’anno perché i cantieri si possano aprire nel 2023. Accanto a questi presenteremo anche i lavori di riqualificazione complessiva dell’Erp del Villaggio Minatori nell’ambito dei fondi Pnrr che vedono come soggetto attuatore Arezzo Casa – che sarà presente all’incontro – e infine, a gennaio del nuovo anno, insieme ai sindaci di Cavriglia e Figline Incisa Valdarno, presenteremo i progetti che saranno realizzati, attraverso le risorse legate alle terre Tav ,al Porcellino. Tutti e quattro gli incontri pubblici si svolgeranno nei quartieri in cui saranno sviluppati i progetti per cui invito la cittadinanza a partecipare numerosa”, ha concluso il primo cittadino.

Si inizia giovedì 3 novembre al circolo Arci G. Simonti di via Ponte alle Forche 1 dove l’argomento principale sarà il progetto definitivo sulla ciclopista del Chianti.

Incontro successivo mercoledì 16 novembre alla scuola media Masaccio di viale Gramsci 57 dove, fra le varie tematiche sul tavolo, ci sarà il progetto definitivo per la riqualificazione di viale Gramsci.

Si passa poi all’appuntamento di mercoledì’ 23 novembre al circolo Arci Porcellino di via del Porcellino 27 dove si parlerà dei lavori di riqualificazione del complesso di edilizia residenziale pubblica del Villaggio Minatori, possibili grazie al finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ultimo incontro in programma quello di giovedì 19 gennaio 2023, sempre al circolo Arci Porcellino di via del Porcellino 27 per fare il punto sugli interventi che riguarderanno il Porcellino realizzati dai Comuni di Cavriglia, San Giovanni Valdarno e Figline e Incisa grazie alle risorse a ristoro della messa a dimora delle terre di scavo nell’ambito dei lavori dell’alta velocità dello snodo fiorentino. A questo incontro parteciperanno i primi cittadini di San Giovanni Valdarno, Cavriglia e Figline Incisa Valdarno.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Il sindaco e la giunta incontrano i cittadini. Il programma

Giovedì 3 novembre ore 21,15 Circolo ponte alle forche

ciclopista del chianti (progetto definitivo)

Mercoledì 16 novembre ore 21,15 Scuola media Masaccio

Riqualificazione di viale Gramsci (progetto definitivo)

Mercoledì 23 novembre ore 21,15 Circolo Porcellino

Lavori di riqualificazione ERP villaggio Minatori (PNRR progetto definitivo)

Giovedì 19 gennaio 2023 ore 21,15 Circolo Porcellino

Interventi TAV Porcellino Comuni di San Giovanni Valdarno, Cavriglia e Figline Incisa Valdarno