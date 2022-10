San Giovanni Valdarno: nuovi appuntamenti con “Le piazze del sapere”

Nuovi appuntamenti con “Le piazze del sapere”

Torna la rassegna per la promozione della lettura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e Associazione culturale Pandora. Primo appuntamento venerdì 21 ottobre alle 17,30 a Palomar con “La teoria del dado bianco” di Alessandro Lanini.

Tornano gli appuntamenti con la rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno e in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e Associazione culturale Pandora.

Saranno sette gli incontri che animeranno gli ultimi due venerdì di ottobre e tutto il mese di novembre nella città del Marzocco con protagonisti autori e tematiche differenti.

Ogni evento si svolgerà a Palomar, la Casa della cultura di San Giovanni Valdarno con inizio alle 17,30.

Si comincia venerdì 21 ottobre con la presentazione del libro “La teoria del dado bianco” di Alessandro Lanini (edizioni Scatole parlanti).

La vita di Gabriele si divide in due categorie: “Conforme” e “Non conforme”. Trentadue anni, un affitto da pagare e una comprensibile avversione per le rimpatriate di classe, lavora come magazziniere presso il Dipartimento Resi del più famoso sito di e-commerce: il suo compito è quello di controllare ogni singolo prodotto che viene rimandato indietro dai clienti e classificarlo in base alle sue condizioni. Quando un giorno si imbatte in una serie di articoli restituiti da un unico mittente, inizia per lui una particolare caccia al tesoro, divisa tra social e mondo reale: perché acquistare tutti quei prodotti per poi riconsegnarli? Cos’hanno in comune una coperta con le maniche, un rasoio da barba e una palla di vetro con all’interno una foto? E soprattutto, chi è la coppia immortalata in quello scatto? Con l’aiuto di Claudiantonio, un vecchio compagno di scuola divenuto celebre per aver partecipato a un quiz televisivo – e che tra le mura di casa custodisce una collezione piuttosto originale –, cercherà di scoprire l’identità di quelle due persone, tra imprevisti, equivoci e un gioco di società da inventare.

Le letture di venerdì saranno a cura di Filippo Mugnai con Federica Crini. L’autore Alessandro Lanini, che sarà presente all’evento, è nato a Montevarchi nel 1986 e vive a San Giovanni Valdarno; ha esordito nel 2019 con il romanzo “L’infinito non è adesso” (Porto Seguro).

Il venerdì successivo, 28 ottobre, sempre alle 17,30 a Palomar arriverà Pyera Sestini che presenterà il suo libro “Stagioni e Prodigi” (Edizioni Setteponti) con Paolo Butti e Anna Tani.

“Un testo colto – le parole di Paolo Butti – frutto di un ricco patrimonio ben assimilato e fatto proprio nel tempo, dove insieme alla libertà espressiva, che coglie quella interiore e il suo rivelarsi, c’è un’accurata ed efficace ricerca lessicale e metrica da cui scaturiscono, fra l’altro, pregevoli effetti fonici, una ricerca che si addentra anche in strutture elaborate, come quella del sonetto (La sorpresa). Tutto questo costituisce un ulteriore e prezioso elemento di positività, di raccordo e di coesione nel tessuto variegato dell’opera.”

Le letture sono a cura di Laura Becattini, Lorenzo Michelini e Lorenza Posfortunato.

In sala sarà presente l’autrice, Pyera Sestini, nata a San Giovanni Valdarno dove ancora vive. Si è laureata in Lingue e letterature moderne presso la facoltà di Lettere e filosofia di Firenze, dove ha studiato inglese, tedesco e svedese. Ha lavorato come docente nelle scuole medie e superiori e presso l’Isis Valdarno ha insegnato per oltre trent’anni. In lingua inglese ha pubblicato, per le edizioni Zella, due raccolte di racconti brevi: Homespun Miracles (2005) e Scars and Stars (2007). Con Youcanprint ha pubblicato: Let’s sit and smell the roses (Siediti e odora le rose), (2018); Semplici Progetti di Vita – Manuale Semiserio, (2019); Tempeste di Arcobaleni, (2020) e Tra Inquietudine e Quiete – Quaranta Poesie dalla Quarantena, (2020). Nel 2022, per Edizioni Setteponti, ha pubblicato il libro di poesia dal titolo “Stagioni e Prodigi”.

Gli appuntamenti proseguiranno poi per tutto il mese di novembre.

Venerdì 4 novembre sarà presentato il libro “Nessuna croce manca. L’epopea del milite ignoto 1921 – 2021” (edizioni Settore8) a cura di Paola Bertoncini con testi di Antonella Fineschi, Silvia Fineschi e Adalberto Scarlino. L’introduzione è di Roberto Reali.

Venerdì 11 novembre Fulvio Bernacchioni, intervistato dal giornalista del Corriere di Arezzo Michele Bossini, racconterà il suo libro “1915-1918 Notizie dal fronte. La prima guerra mondiale nei comunicati ufficiali fra propaganda e censura” (edizioni Tra le righe libri).

Si prosegue sabato 12 novembre con Enzo Brogi che presenterà la sua ultima fatica letteraria “Frammenti. Sentieri di piccole storie” (edizioni Aska). Insieme a lui ci sarà il comico, cabarettista, attore e commediografo italiano Paolo Hendel.

Venerdì 18 novembre sarà la volta di Alessandro Nutini con il suo libro “Il mondo di Starkey” (edizioni Betti) con Mauro Bonciani, Arnaldo Meloni e Enzo Brogi.

Ultimo appuntamento venerdì 25 novembre con la presentazione del libro “Confini. Viaggi nell’arte contemporanea” (edizioni Postmedia book). L’autore Giorgio Bacci, professore associato di Storia dell’arte contemporanea presso il dipartimento Sagas dell’Università di Firenze sarà in dialogo con Fausto Forte, direttore di Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a palomar@comunesgv.it o chiamare il numero 055 9126303.