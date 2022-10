Salute: due settimane dedicate alla prevenzione della sindrome metabolica

Due settimane dedicate alla prevenzione della sindrome metabolica

La campagna di informazione sarà da sabato 29 ottobre a sabato 12 novembre nelle Farmacie Comunali di Arezzo

Tra consulenze e approfondimenti, l’iniziativa è orientata al benessere della persona attraverso l’analisi del sangue

AREZZO – Due settimane dedicate alla prevenzione della sindrome metabolica. Le Farmacie Comunali di Arezzo saranno sede di una campagna di informazione che, da sabato 29 ottobre a sabato 12 novembre, si svilupperà tra consulenze, controlli e approfondimenti rivolti al benessere della persona attraverso l’analisi del sangue con cui tenere sotto controllo valori importanti quali colesterolo e trigliceridi. L’iniziativa è motivata dall’obiettivo di sensibilizzare verso l’importanza della prevenzione per arginare patologie come l’ipertensione o altre problematiche alla base di infarti o ictus.

I farmacisti saranno a disposizione per consulenze gratuite e personalizzate volte a ribadire le accortezze quotidiane per mantenersi in salute, tra cui rientrano l’attività fisica e l’alimentazione equilibrata. Un’ulteriore forma di prevenzione è rappresentata dal sottoporsi periodicamente a controlli e, in quest’ottica, nella farmacia comunale n.1 “Campo di Marte” e nella farmacia comunale n.3 “Giotto” sarà possibile effettuare il test di autoanalisi del sangue per verificare colesterolo, glicemia, emoglobina glicata e profilo lipidico. L’esame verrà effettuato attraverso un semplice prelievo dal polpastrello e renderà disponibile, in pochi minuti e in piena affidabilità, una documentazione con i valori del sangue da presentare al medico curante per una valutazione accurata e professionale.

La campagna di prevenzione della sindrome metabolica troverà poi uno dei motivi di maggior specificità in un confronto tra medici, nutrizionisti e farmacisti per andare a redigere un vademecum di buone abitudini che sarà poi condiviso sul sito e sui canali social delle Farmacie Comunali di Arezzo. Questo incontro è in programma martedì 8 novembre, alle 21.30, nel corso di una puntata speciale di “Bengodi” su Teletruria che farà affidamento sulla presenza in studio dei rappresentanti delle stesse farmacie, della dottoressa Alessia Scatena (responsabile del reparto di diabetologia dell’ospedale San Donato di Arezzo) e della dottoressa Silvana Amato (biologa nutrizionista). «Queste due settimane di informazione e sensibilizzazione – spiega il dottor Massimo Sisani, amministratore delegato delle Farmacie Comunali di Arezzo, – rientrano nel novero delle iniziative di educazione alla salute che identificano la nostra attività, con il filo conduttore del mantenimento del benessere e della prevenzione delle più comuni patologie attraverso la promozione di stili di vita corretti e test periodici. In questo nuovo evento autunnale tratteremo e approfondiremo le sindromi metaboliche, facendo affidamento anche sul confronto con altri professionisti in ambito sanitario con cui redigere un vademecum di consigli e buone pratiche facilmente attuabili da ogni cittadino».