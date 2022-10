Sale l’attesa: la Vbc Arnopolis debutta nel campionato nazionale di volley.

Tutto pronto per il debutto ufficiale della Vbc Arnopolis nel campionato nazionale di volley: appuntamento domani 8 ottobre nel Palazzetto dello Sport di Pratovecchio Stia alle 21 contro il Viterbo. La squadra, che parteciperà al campionato di B2 con il nome del suo main sponsor, l’azienda Omac Active cnc il cui titolare Fabio Mangani è anche presidente della società, è pronta a scendere in campo.

Le giovanissime di mister Roberto Latini – 22 anni l’età media della squadra – debutteranno con una formazione completamente rinnovata rispetto allo scorso anno: tra le titolari sono due le conferme, la capitana Petra Milli e la centrale Giulia Dal Maso. In regia esordirà la nuova palleggiatrice Dalia Antonelli, arrivata dal Cecina e già ben integrata nel gruppo, mentre in attacco scenderanno in campo Roberta Matrullo, arrivata da Cagliari dopo aver centrato la promozione in B1, e Mara Ceccherelli, giovane opposto arrivata dal Liberi e Forti di Firenze dove ha centrato la promozione in B1. Al centro insieme alla veterana Dal Maso, ci sarà Alessandra Carrisi, giocatrice esperta di origini pugliesi e anche lei nuova arrivata. Nel ruolo di libero invece vedremo un’altra giovanissima, Elena Bon, classe 2005 arriva dal Bisonte Firenze. A disposizione di Latini, e del secondo allenatore Roberto Sordi, ci saranno Giulia Galastri, Matilde Panichi, Sara Maggi, Sofia Goretti, Alice Caleri e Micol Carella.

La società Vbc Arnopolis ha festeggiato l’inizio della stagione con un evento di presentazione delle squadre, domenica scorsa nel Palazzetto dello Sport di Pratovecchio Stia, al quale hanno partecipato le tante aziende del territorio scese in campo per sostenere la società, il sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri, il presidente della Fipav Toscana Gianmarco Modi e il vide presidente della Federazione Tiziano Silei. Sono oltre 100 gli atleti iscritti nella stagione 2022/23 alla società Vbc Arnopolis, suddivisi in mini volley, under 12, under 13, under 14 (categoria in collaborazione con la società Asd Capolona Subbiano), under 16, prima divisione e serie B2.