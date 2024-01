Saldi invernali 2024 ad Arezzo: primi dieci giorni segnano una flessione

In sintonia con la tendenza nazionale, anche ad Arezzo e nelle vallate circostanti, gli acquisti durante i saldi invernali 2024 sembrano procedere a passo lento. Nonostante un inizio fiacco, i commercianti sono ottimisti riguardo a una possibile ripresa nelle prossime settimane.

Secondo un sondaggio condotto da Confcommercio nel territorio dopo i primi dieci giorni di shopping in saldo, il 55% dei negozi di abbigliamento e calzature ad Arezzo ha registrato un calo nelle vendite. Al contrario, il 35% ha riferito di un trend stabile, mentre solo il 10% ha osservato un leggero incremento rispetto al periodo corrispondente del 2023.

Il dato locale riflette la tendenza nazionale evidenziata da Federmoda. Paolo Mantovani, presidente di Federmoda Confcommercio Toscana, ha dichiarato: “Pochi soldi e troppo caldo, finora. Ma i saldi sono appena all’inizio.”

Mantovani ha sottolineato l’importanza delle condizioni meteorologiche per lo svolgimento degli acquisti durante la stagione dei saldi. L’arrivo di temperature più basse potrebbe stimolare la domanda di capi più pesanti, come giubbotti, maglioni e stivali.

Tuttavia, ha anche evidenziato il ruolo dell’online nel condizionare le abitudini di acquisto, sottolineando che la presenza costante di sconti durante tutto l’anno ha influito sull’entusiasmo tradizionale legato ai saldi.

Nel contesto aretino, alcuni negozi hanno manifestato una partenza più lenta rispetto al 2023, mentre altri hanno segnalato una clientela costante o addirittura un inizio promettente. Mantovani ha sottolineato la necessità di una regolamentazione sugli “sconti selvaggi” e ha presentato le richieste della categoria alle istituzioni.

Il presidente ha concluso dicendo: “Siamo fiduciosi di recuperare un buon risultato, almeno in linea con l’inverno 2023 in quanto a volumi di fatturato. Per i consumatori, i saldi rappresentano una grande possibilità per acquistare articoli di stagione a prezzi estremamente competitivi.”