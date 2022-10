Sabato 8 domenica 9 ottobre si celebra anche ad Arezzo la Giornata Nazionale della Persona con Sindrome di Down, questo anno incentrata sul tema dei diritti.

Infatti ancora oggi per le persone con sindrome di Down non sono affatto scontati alcuni diritti fondamentali, quali quelli al lavoro, alla cittadinanza, all’affettività, all’istruzione e alla vita indipendente.

I volontari dell’AIPD-Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Arezzo, saranno presenti sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19 in piazza San Jacopo per distribuire materiale informativo, donare palloncini colorati ai bambini e offrire una tavoletta di cioccolato in cambio di un piccolo contributo.

Le offerte saranno utilizzate per sostenere i progetti di educazione all’autonomia, inclusione sociale, inserimento lavorativo e sostegno alle famiglie dell’associazione aretina, che ha la sua sede operativa presso il Circolo Arcobaleno di V. Curtatone.

La manifestazione avrà anche il sostegno del Rotary Arezzo.